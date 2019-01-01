النجم الساحلي والأهلي: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشر لحظة بلحظة كافة أحداث وجريات مباراة الأهلي ضد النجم الساحلي التونسي في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا

النجم الساحلي 1 × 0 الأهلي

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

*برجاء تحديث الصفقة كل دقيقتين

68’ تبديل أخير فى صفوف الأهلي دخول أليو ديانج وخروج علي معلول للإصابة

67’ سقوط التونسي علي معلول مجددًا ويبدو أنه غير قادر على استكمال المباراة

66’ استئناف المباراة من جديد والكرة بحوزة لاعبي الاهلي فى منتصف الميدان

65’ توقف اللقاء لسقوط علي معلول ودخول الطاقم الطبي للإطمئنان عليه

64’ نقاش حاد من علي معلول مع محمد مثناني والحكم يتدخل سريعًا

63’ محاولة التوغل من رمضان صبحي من الجهة اليمنى لكن تدخل معه عمار الجمل واستخلصها بنجاح

62’ توقف اللقاء لسقوط الحارس أشرف كرير بعد إصطدامه مع جونيور أجايي

61’ تبديل ثاني فى صفوف النادي الاهلي دخول وليد أزارو وخروج حسين الشحات

60’ ربع ساعة أولي من زمن الشوط الثاني والتقدم للنجم التونسي بهدف دون رد

59’ عرضية من الجهة اليمنى من محمد هاني لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة

58’ تمريرات بين اقدام لاعبي الاهلي لمحاولة البحث عن ثغرة فى دفاعات الأهلي

57’ انطلاقة من ياسين الشيخاوي من الجهة اليسري ومن ثم يمررها فى إتجاه ماهر ماهر الحناشي لكن الحكم يشير بوجود تسلل

56’ تمريرة ثنئية بين علي معلول ورمضان صبحي لكن استخلصها وجدي كشريدة من الجهة اليسري

55’ سيطرة على الكرة من لاعبي النجم الساحلي وضغط من لاعبي الأهلي على جامل الكرة

54’ محاولات من لاعبي الاهلي ليناء هجمة منظمة والبحث عن هدف التعادل

53’ تمريرة طولية من علي معلول فى إتجاه حسين الشحات لكن ابعدها الدفاع من أمامه

52’ ضغط قوي من لاعبي النجم الساحلي على دفاعات النادي الاهلي فى هذه الدقائق مستغلًا النقص العددي فى صفوف الأهلي بعد طرد أيمن أشرف

51’ تنفيذ الركنية من ماهر الحناشي على القائم القريب لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة

50’ انطلاقة من كريم عريبي من الجهة اليسري ومن ثم يرسلها عرضية لكن ابعدها الشناوي إلى ركنية

الهدف جاء بعد عرضية من الجهة اليمنى عن طريق محمد مثناني لداخل المنطقة تلقاها ياسين الشيخاوي واستلمها بالصدر من أمام رامي ربيعة وسددها على يمين مرمي محمد الشناوي

49’ جووووووووول،،،، النجم الساحلي التونسي يسجل الهدف الأول عن طريق ياسين الشيخاوي

48’ خطأ لصالح النجم الساحلي فى المنطقة الدفاعية بعد عرقلة حسين الشحات للاعب ماهر الحناشي

47’ تبديل أول فى صفوف النجم الساحلي دخول كريم عريبي وخروج أنيس محمد سلتو

46’ بداية الشوط الثاني

الحكم يطلق صافرة نهاية الشوط الأول

45+1’ابطاقة صفراء من نصيب جونيور أجاي بعد تدخل قوي على قدم مالك بيعاوي

45’ الحكم يحتسب 1 دقيقة وقت بدل ضائع

44’ تنفيذ الخطأ بعرضية لداخل المنطقة لكن أمسكها الحارس محمد الشناوي بثبات

43’ خطأ من الجهة اليمنى للنجم الساحلي بعد تدخل قوي من جونيور أجاي علي عمار الجمل

42’ تنفيذ الخطأ بعرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة

41’ خطا من الجهة اليسري للنجم الساحلي بعد دفعة قوية من رمضان على مرتضي بن وناس

40’ مرتدة سريعة للنجم الساحلي التونسي وتمريرة رائعة من وجدي كشريدة فى غتجاه محمد سلتو لكن الحكم يشير بوجود تسلل

39’ انطلاقة من رمضان صبحي فى هجمة مرتدة من الجهة اليمنى ثم يمررها إلى جونيور أجايي على حدود المنطقة لكن استخلصها الدفاع من أمام اجايي

38’ سلسلة من التمريرات العديدة بين أقدام لاعبي النادي الاهلي تنتهي بتمريرة من رامي ربيعة فى إتجاه محمد هاني على الجهة اليمنى لكنها أقوي من اللازم تتحول إلى ضربة مرمي

37’ تنفيذ الخطأ بعرضية من علي معلول لكنها تفتقد الدقة ويبعدها الدفاع التونسي من على حدود المنطقة

36’ خطأ لصالح الاهلي من الجهة اليمنى بعد تدخل قوي من عمار الجمل على رمضان صبحي

35’ تمريرات بين أقدام لاعبي النجم الساحلي لمحاولة البحث عن ثغرة فى دفاعات الأهلي

34’ تنفيذ الخطأ بعرضية من محمد مجدي أفشة لداخل المنطقة ابعدها الدفاع بنجاح ومرت بدون خطورة

33’ خطأ لصالح حسين الشحات بعد تدخل قوي من محمد كوناتي من الجهة اليسري

32’ تمريرة طولية فى إتجاه وجدي كشريدة على الجهة اليمنى لكنها كانت أقوي من اللازم تتحول إلى رمية تماس

31’ تنفيذ الركنية بعرضية من ياسين الشيخاوي لداخل المنطقة لكن ابعدها الشناوي من قلب المنطقة

31’ تمريرة بالخطأ من محمد هاني إلى محمد الشناوي لكنها كانت قوية للغاية لم يلحق بها الشناوي للتحول إلى ركنية للنجم الساحلي

30’ نصف ساعة أولي من زمن الشوط الأول والتعادل السلبي قائم بين الفريقين

29’ تبديل أول فى صفوف النادي الاهلي بدخول محمد هاني وخروج وليد سليمان

27’ بطاقة صفراء من نصيب مرتضي بن وناس بعد تدخل قوي على رمضان صبحي

26’ عرضية من عمار الجمل لداخل المنطقة لكن أمسكها الشناوي من أمام محمد سلتو

25’ محاولات من لاعبي النجم التونسي للإختراق من العمق

24’ توغل من داخل يسار المنطقة عن طريق محمد مثناني الذي سدد كرة قوية لكنها فى منتصف المرمي بين أحضان الشناوي

23’ محاولة المرور من وجدي كشريدة من الجهة اليمنى لكن تدخل معه عمرو السولية واابعدها من أمامه

22’ هدوء فى مجريات اللقاء واستحواذ من لاعبي الاهلي لكن بدون خطورة على المرمي

21’ تمريرة طولية فى إتجاه حسين الشحات على الجهة اليمنى ومحاولة لإرسلها عرضية فى إتجاه أجايي لكن تدخل الدفاع وابعدها إلى رمية تماس

20’ تمريرة ثنائية من الجهة اليمنى بين كشريدة وياسين الشيخاوي لكنها أقرب إلى الحارس محمد الشناوي

19’ محاولة لتهدئة اللعب من لاعبي الاهلي وتمريرات متبادلة فى منتصف الميدان

18’ تمريرات بين أقدام لاعبي الأهلي فى منتصف الميدان ومحاولات لبناء هجمة منظمة على دفاعات النجم التونسي

17’ هجمة خطيرة للنجم التونسي بعد تمريرة طولية فى إتجاه وجدي كشريدة ولكن الشيخاوي تدخل من أمامه وسدد الكرة بغرابة بجوار القائم الايسر لمرمي الشناوي

15’ ربع ساعة أولي من زمن الشوط الاول ولايزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

14’ تنفيذ الخطأ بتسديدة قوية من مرتضي بن وناس لكنها تصطدم فى الحائط ومن ثم يبعدها الأهلي عن مناطق الخطورة

تمريرة طولية من ياسين الشيخاوي فى إتجاه ماهر الحناشي على حدود المنطقة ليتدخل معه أيمن أشرف ويستخلص الكرة بخطأ والحكم يطلق صافرته وبطاقة حمراء من نصيب أيمن أشرف

13’ أووووووووووووووووه.... بطاقة حمراء مباشرة من نصيب أيمن أشرف

10’ ركنية للأهلي تنفذ بعرضية من علي معلول لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع إلى رمية تماس

9’ خطأ لصالح النجم الساحلي بعد تدخل قوي من رمضان صبحي على عمار الجمل

8’ محاولةا لمرور من الجهة اليسري عن طريق رمضان صبحي لكن تدخل معه الدفاع واستخلصها بنجاح

7’ تمريرة من أحمد فتحي فى أجاه حسين الشحات على الجهة اليمنى لكن تدخل معه مرتضي بن وناس لتتحول الكرة إلى ضربة مرمي

6’ تنفيذ الخطأ من محمد مجدي أفشة بعرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة

5’ استئناف المباراة من جديد، بعد نهوض السولية وتلقيه العلاج

4’ توقف اللقاء لسقوط عمرو السولية ودخول الطاقم الطبي للإطمئنان عليه

3’ خطأ للنادي الأهلي من خارج المنطقة بعد تدخل قوي علي قدم عمرو السولية

2’ تمريرة ثنائية بين علي معلول ورمضان صبحي لكنها طالت من أمام علي معلول وتحولت إلى ضربة مرمي للنجم الساحلي التونسي

1’ الحكم يطلق صافرة بداية المباراة

المدير الفني للنادي الأهلي رينيه فايلر يقوم بإجراء تعديل على تشكيل الفريق بدخول أحمد فتحي بديلًا لمحمد هاني

الدلاء / كريم عريبي / مكرم بديري / إم بن لاربي / سليم بوخنشوش / إتش حاج حسن / بهاء الدين سالمي

النجم الساحلي يبدأ المدرب خوان كارلوس جاريدو بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلًا من أشرف كرير / زياد بوغطاس / محمد عمر كوناتي / عمار الجمال / وجدي كشريدة / مالك بيعاوي / محمد مثناني / مرتضي بن وناس / ماهر الحنشي / أنيس محمد سلتو / ياسين الشيخاوي

البدلاء / شريف أكرامي / وليد أزارو / أليو ديانج / أحمد الشيخ / محمد هاني / ياسر الحنفي / حسام عاشور

إليكم تشكيل فريقنا امام النجم الساحلي 📃 توقع من سيسجل أول أهداف فريقنا الليلة؟! 🤔⚽️#يلا_يا_أهلي#افريقيا_يا_أهلي pic.twitter.com/PIsV3NNs8G — ‏النادي الأهلي (@AlAhly) November 29, 2019

الأهلي يبدأ المدرب رينيه فايلر بطريقة (4/3/3) وتضم كلًا من محمد الشناوي / احمد فتحي / أيمن أشرف / رامي ربيعة / علي معلول / وليد سليمان / عمرو السولية / محمد مجدي أفشة / حسين الشحات / جونيور أجاي / رمضان صبحي

تشكيل الفريقين:

يجب أيضًا الإشارة إلى أن آخر مواجهة جمعت الأهلي بالنجم الساحلي كانت في النسخة قبل الماضية، وتحديدًا في الدور نصف النهائي، وحقق الأهلي حينها انتصارًا كبيرًا بستة أهداف مقابل هدفين على ملعب برج العرب، مما يجعل هذه المباراة بمثابة الثأر بالنسبة للفريق التونسي.

يمكن القول أن الأهلي يضع دوري أبطال إفريقيا كهدفه الأول في السنوات الأخيرة، ولكن رغم ذلك عانى الفريق من فشل ذريع بعد الخسارة في نهائيين متتاليين أمام الوداد المغربي والترجي التونسي، قبل أن يُهزم العام الماضي في ربع النهائي بخمسة أهداف من صن داونز الجنوب إفريقي في كارثة كبيرة لا يمكن نسيانها.

الأهلي قادم من فوق كبير في الدوري المصري على الجونة بأربعة أهداف نظيفة جعله يتصدر ترتيب البطولة، مما يُزيد الحالة النفسية المميزة لزملاء وليد سُليمان الذي أحرز هاتريك في شباك الفريق الساحلي.

أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة الأهلي والنجم الساحلي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، ويصحبكم في هذه التغطية محمد مصطفي...متابعة ممتعة./