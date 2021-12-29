الأهلي، كيروش، مصطفى محمد وأكثر الكلمات التي بحث عنها المصريون في جوجل 2021

كرة القدم هي الرياضة الشعبية الأولى في العالم، وفي مصر لا يختلف الأمر كثيرًا، فتُعير الجماهير جُل اهتمامها الرياضي إلى عالم الساحرة المستديرة، مما ينعكس على طبيعة ما تبحث عنه بصورة دورية عبر شبكات موقع جوجل.

عام 2021 كان رياضيًا بامتياز في مصر، المنافسة كانت على أشدها على بطولة الدوري بين الأهلي والزمالك، فيما تُوِّج المارد الأحمر بالسوبر الإفريقي مرتين ودوري أبطال إفريقيا، مع مشاركة منتخب الفراعنة في كأس العرب وحلوله رابعًا خلف قطر.

كل هذه الأحداث بجانب تألق النجوم المصريين في أوروبا والمنطقة العربية، ألقى بظلاله على ما بحث عليه المصريون في 2021 باستخدام موقع جوجل بكل التأكيد.

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الآن نحن نعيش الساعات الأخيرة في عام 2021، نستعرض معكم ما هي أكثر الكلمات التي بحث عنها المصريون في العام المنقضي عبر جوجل في الشق الرياضي.

ما هي أكثر الكلمات بحثًا في جوجل 2021 بمصر رياضيًا؟

أكثر كلمة بحث عنها المصريون في 2021 رياضيًا كانت "النادي الأهلي" وهو أمر مفهوم بالنظر إلى أن قرابة نصف الشعب المصري من مشجعي القلعة الحمراء.

وعاش الأهلي عمومًا عامًا استثنائيًا توج خلاله بالعديد من البطولات، وكان به انتخابات مجلس إدارة النادي أيضًا، مع عديد الأزمات التي برزت كالعادة سواءً مع اتحاد الكرة أو الأندية الأخرى.

أما ثاني الكلمات فكانت "الألعاب الأولمبية الصيفية" والتي أقيمت في 2021 باليابان بدلًا من 2020 على إثر أزمة فيروس كورونا.

شارك منتخب مصر الأوليمبي في البطولة وخرج من ربع النهائي أمام البرازيل، بينما حصدت مصر إجمالًا 6 ميداليات في الألعاب الفردية، وحلّ منتخب اليد المصري رابعًا للمرة الأولى في تاريخ العرب وإفريقيا.

وامتدادًا لاهتمام الجماهير المصرية بالأهلي تحديدًا، كان بيرسي تاو من أكثر الكلمات التي بُحث عنها ببلاد الفراعنة، بعدما انضم إلى المارد الأحمر في صفقة قياسية من برايتون الإنجليزي.

الشعب المصري يعشق منتخب بلاده، وفي 2021 تمت إقالة المدرب حسام البدري من تدريب الفراعنة وتعيين كارلوس كيروش، ونتيجة لذلك كان البحث كبيرًا أيضًا على المدرب البرتغالي الشهير.

ومن ضمن ما أفرزه منتخب مصر هذا العام كان النجم الشاب عمر مرموش، الناشط في الدوري الألماني مع شتوتجارت، وبهدفه العالمي في ليبيا، صار من أكثر الكلمات التي يبحث عنها المصريون في جوجل.

وأخيرًا، حضر نجم الزمالك السابق وجلطة سراي الحالي، مصطفى محمد، على لائحة الأكثر بحثًا أيضًا، في ظل الأداء المميز له وتجربته الاستثنائية في الأراضي التركية.

ربما المفاجأة أنه وللمرة الأولى منذ سنوات لا يحضر اسم النجم محمد صلاح في القائمة، خصوصًا وأن هذا العام كان تاريخيًا لنجم ليفربول.

الكلمات الأكثر بحثًا في جوجل بمصر 2021