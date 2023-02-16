الموسيقى الصاخبة .. طريقة تدريب جديدة لفريق سعودي!

طريقة جديدة في التدريب بأحد أندية دوري روشن للمحترفين

يحاول بعض المدربين لابتكار طرق جديدة في عالم التدريب، من أجل الوصول لأفضل النتائج مع لاعبيهم، ووصل الأمر في أحد أندية دوري روشن للمحترفين، إلى استخدام الموسيقى الصاخبة.

أكدت صحيفة "الرياضية" على أن المدرب الروماني ميريل رادوي؛ المدير الفني لفريق نادي الطائي، استخدم الموسيقى الصاخبة في تدريبات فريقه، من أجل إثارة الحماس بين لاعبيه.

رادوي قام باستخدام الموسيقى داخل صالة الحديد في النادي، من أجل الحصول على أفضل النتائج في تدريبات فريقه، خلال الاستعداد لمواجهة العدالة في دوري روشن.

وبعد انتهاء التدريبات في صالة الحديد، تحول لاعبي الطائي إلى الملعب الرئيسي، وقاموا بتنفيذ بعض الجمل الفنية الخفيفة بالكرة، وتدريبًا لإبقاء الكرة في الهواء وعدم ملامستها لأرضية الملعب أطول مدة ممكنة.

وسافرت بعثة فريق نادي الطائي إلى الأحساء، من أجل مواجهة العدالة بالجولة 17 ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين مساء اليوم الخميس.