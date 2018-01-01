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كأس آسيا

المنتخب السوري يصل الإمارات من أجل كأس آسيا

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شهد وصول لاعبي المنتخب السوري استقبالاً حافلاً من جماهير نسور قاسيون الذي يدعمون منتخب بلادهم

ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

وصل المنتخب السوري الأول لكرة القدم إلى دولة الإمارات العربية المتحدة من أجل المشاركة في منافسات بطولة كأس آسيا 2019.

وشهد وصول لاعبي المنتخب السوري استقبالاً حافلاً من جماهير نسور قاسيون الذي يدعمون منتخب بلادهم.

ويتواجد المنتخب السوري في كأس آسيا ضمن المجموعة الثانية إلى جانب أستراليا حاملة اللقب وفلسطين والأردن.

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وكان عمر السومة قائد المنتخب السوري، قد أكد في تصريحات صحفية له أنهم جاهزون للمنافسة على اللقب الآسيوي.

يُذكر أن بطولة كأس آسيا التي تُقام في الإمارات المكونة من 24 منتخباً، خلال الفترة من 5 يناير حتى 1 فبراير 2019.

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