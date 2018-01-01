المنتخب السعودي يُنهي معسكر دبي ويطير إلى أبوظبي
ماجد جزر فيسبوك تويتر
أنهى المنتخب السعودي الأول لكرة القدم المرحلة الأولى من الإعداد لبطولة كأس آسيا 2019، التي تنطلق خلال أيام في الإمارات.
الأخضر السعودي غادر منذ قليل دبي متجهاً إلى أبو ظبي من أجل استكمال معسكره قبل انطلاق البطولة.
واتجهت بعثة الأخضر إلى أبوظبي من إكمال بقية المعسكر في العاصمة الإماراتية، ومن ثم العودة إلى دبي في الثالث من يناير، حيث إن المسافة بين المدينتين لا تتجاوز 140كم.
وتحتضن الإمارات بطولة كأس آسيا 2019، حيث تنطلق البطولة يوم 4 يناير 2019، وتستمر حتى يوم 1 فبراير 2019.
وكان الأخضر قد خاض أخر تدريباته على ملعب نادي «ندا الشبا» في دبي ضمن المرحلة الأخيرة من الإعداد للمشاركة في نهائيات كأس آسيا المقبلة في الإمارات العربية المتحدة.
في الطريق إلى أبوظبي! 🇦🇪 #معاك_يالأخضر pic.twitter.com/kYGgL7afqd — المنتخب السعودي (@SaudiNT) December 27, 2018
وفيما يخص المباراة الودية التي سيخوضها المنتخب السعودي ضد كوريا الجنوبية على ملعب بني ياس يوم الاثنين المقبل في أبوظبي فستكون مغلقة على الأرجح برغبة من مدربي المنتخبين المرشحين بقوة للمنافسة على اللقب القاري بنسخته الجديدة.