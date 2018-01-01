المنتخب السعودي يُنهي معسكر دبي ويطير إلى أبوظبي

الأخضر السعودي غادر منذ قليل دبي متجهاً إلى أبو ظبي من أجل استكمال معسكره قبل انطلاق البطولة

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أنهى المنتخب السعودي الأول لكرة القدم المرحلة الأولى من الإعداد لبطولة كأس آسيا 2019، التي تنطلق خلال أيام في الإمارات.

الأخضر السعودي غادر منذ قليل دبي متجهاً إلى أبو ظبي من أجل استكمال معسكره قبل انطلاق البطولة.

واتجهت بعثة الأخضر إلى أبوظبي من إكمال بقية المعسكر في العاصمة الإماراتية، ومن ثم العودة إلى دبي في الثالث من يناير، حيث إن المسافة بين المدينتين لا تتجاوز 140كم. اختيارات المحررين أليسون إلى ليفربول وتوريرا في أرسنال | أبرز صفقات الدوري الإنجليزي بالموسم الحالي

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وتحتضن الإمارات بطولة كأس آسيا 2019، حيث تنطلق البطولة يوم 4 يناير 2019، وتستمر حتى يوم 1 فبراير 2019.

وكان الأخضر قد خاض أخر تدريباته على ملعب نادي «ندا الشبا» في دبي ضمن المرحلة الأخيرة من الإعداد للمشاركة في نهائيات كأس آسيا المقبلة في الإمارات العربية المتحدة.

وفيما يخص المباراة الودية التي سيخوضها المنتخب السعودي ضد كوريا الجنوبية على ملعب بني ياس يوم الاثنين المقبل في أبوظبي فستكون مغلقة على الأرجح برغبة من مدربي المنتخبين المرشحين بقوة للمنافسة على اللقب القاري بنسخته الجديدة.