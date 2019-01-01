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كأس آسيا

المنتخب السعودي يعلن جاهزية الشهراني لمواجهة قطر

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الأخضر افتقد خدمات اللاعب خلال مواجهة لبنان بعد إصابته أمام كوريا الشمالية

زهيرة عادل    فيسبوك      تويتر

شارك ياسر الشهراني؛ الظهير الأيسر لمنتخب السعودية، أمس الثلاثاء، في التدريبات الجماعية لفريقه بعدما غاب عنها خلال الأيام الماضية للإصابة.

اللاعب كان قد أصيب خلال المواجهة الأولى بكأس آسيا الإمارات 2019 أمام كوريا الشمالية، ولم يستطع استكمال الثماني دقائق الأخيرة من اللقاء.

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الشهراني عانى من التواء في مفصل الكاحل خلال الأيام الماضية، قبل أن يعود بالأمس للتدريبات الجماعية، لتتأكد جاهزيته للمواجهة المقبلة أمام المنتخب القطري.

ومن المقرر أن يلتقي الأخضر بالعنابي غدًا الخميس في الجولة الأخيرة بدور المجموعات، لحسم متصدر المجموعة الخامسة.

قطر حاليًا متصدرة جدول ترتيب المجموعة برصيد ست نقاط، متفوقة بفارق الأهداف عن السعودية، صاحبة المركز الثاني بنفس رصيد من النقاط، ليتأهلا رسميًا لدور الـ16.

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