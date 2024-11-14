المنتخب السعودي يبدأ مشواره في كأس نيوم للكرة الشاطئية بالخسارة أمام إنجلترا

أخطر الشاطئية يخسر أمام إنجلترا ببطولة كأس نيوم

خسر المنتخب السعودي لكرة القدم الشاطئية، في بداية مشواره ببطولة كأس نيوم الدولية 2024، أمام نظيره الإنجليزي بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد (4-1).

وفي المباراة الأخرى ضمن منافسات المجموعة الأولى، نجح منتخب الإمارات العربية المتحدة في الفوز على نظيره الألماني بخمسة أهداف مقابل أربعة (5-4).

ومن المقرر أن يلعب أخضر الشاطئية اليوم الخميس، في الجولة الثانية أمام نظيره الألماني، بينما يواجه المنتخب الإماراتي نظيره الإنجليزي في ثاني مبارياته بالمجموعة الأولى.

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وفي المجموعة الثانية، حقق المنتخب البرازيلي فوزا ساحقا على نظيره الصيني بنتيجة (17-0)، بينما حقق المنتخب الإسباني فوزا صعبا على نظيره الياباني بنتيجة (5-4).

يذكر أن المنتخب السعودي لكرة القدم الشاطئية يحتل المرتبة 24 عالميًا، بحسب التصنيف الدولي للعبة الذي أصدره مؤخرا.