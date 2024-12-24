"لم تستح رغم دفاعنا عنك بعد أزمة المنتخب السعودي" .. إعلامي عراقي يطرد يونس محمود ويتوعده بمعركة قضائية بسبب تصريح "مدفوع الثمن"

تورط يونس محمود في أزمة جديدة..

يبدو أن بطولة كأس الخليج "السادسة والعشرون"، التي تستضيفها دولة الكويت في الفترة من 21 ديسمبر 2024 إلى 3 يناير 2025؛ جاءت لتورط يونس محمود، نائب رئيس اتحاد الكرة العراقي، في العديد من المشاكل.

يونس تعرض لهجوم سعودي عنيف، بعد ضحكته المثيرة للجدل، عقب سؤاله بشأن ترشيح الأخضر للتتويج بلقب "خليجي 26"؛ الأمر الذي اعتبرته جماهير المملكة، بمثابة الاستخفاف بمنتخب بلادها.

وحرص الأسطورة العراقية على تبرير ضحكته المثيرة للجدل، مع نفيه الإساءة لمنتخب السعودية، خلال الساعات القليلة الماضية؛ ولكن بعدها مباشرة تورط في أزمة جديدة، وهذه المرة مع أحد إعلاميي بلاده.

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هذا الإعلامي هو علي نوري، مقدم برنامج "ليالي الخليج" عبر قناة "I News"، والذي قام بطرد يونس محمود وقطع البث عنه، مع توعده بجره إلى المحاكم، في الفترة القادمة.

الحرب بين يونس ونوري بدأت بعدما صرح نائب رئيس اتحاد الكرة العراقي؛ قائلًا: "هناك شخص ما يهاجمني، بعد كل إخفاق أو هزيمة للمنتخب الوطني".

نوري وعبر مراسل برنامجه، وجّه سؤالًا إلى يونس محمود: "هل الشخص المقصود من تصريحاتك هو رئيس اتحاد الكرة عدنان درجال؟!"؛ الأمر الذي أثار غضب الأسطورة العراقية بشدة.

ورد يونس محمود غاضبًا، باتهام علي نوري والعاملين في برنامجه بأنهم "إعلام مدفوع الثمن"؛ وذلك من خلال حصولهم على أموال، مقابل ضرب العلاقة بينه ودرجال، الذي يُعتبر بمثابة الوالد.

الإعلامي العراقي لم يتقبل كلمة "مدفوع الثمن"؛ ليطالب يونس بالاعتذار وسحب كلامه، الأمر الذي رفضه الأخير؛ ليقابل نوري ذلك بطرده وقطع الإرسال عنه، مع توعده بمقاضاته قانونيًا.

ووجه نوري رسالة إلى محمود في ختام تصريحاته؛ قائلًا فيها: "أنت لا تستحي وحرام عليك منصبك.. لقد دافعنا عنك لمدة ساعة، بعد الهجوم الذي تعرضت له عقب أزمتك مع المنتخب السعودي؛ والأن تتهمنا بالحصول على الأموال!".

جدير بالذكر أن منتخب العراق الأول لكرة القدم، بدأ بطولة كأس الخليج "السادسة والعشرون"، بالفوز (1-0) على اليمن، ضمن منافسات الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثانية، التي تضم السعودية والبحرين أيضًا.