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المنتخب السعودي الشاب يخسر أمام البرتغال بثلاثية

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أنهى المنتخب السعودي للشباب مبارياته الودية قبل خوض منافسات كأس العالم للشباب
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

أنهى المنتخب السعودي للشباب مبارياته الودية قبل خوض منافسات كأس العالم للشباب والتي تُقام الأسبوع المُقبل في بولندا.

الأخضر الشاب سقط أمام المنتخب البرتغالي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين منذ قليل.

المنتخب السعودي أنهى الشوط الأول متقدمًا في النتيجة بهدف نظيف سجله فرج الغشيان، في الدقيقة 28، من تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

برازيل أوروبا المنتخب البرتغالي قلبوا النتيجة لصالحهم الشوط الثاني وسجل لاعبيها 3 أهداف متتالية، في الدقائق 57 و68 و76.

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المنتخب السعودي يستهل مبارياته السبت القادم في المجموعة الخامسة ببطولة كأس العالم للشباب 2019، والتي تستضيفها بولندا، أمام المنتخب الفرنسي في المجموعة التي تضم مالي وبنما.

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