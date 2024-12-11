حدد طرفها .. المنتخب السعودي يُعلن خوض مباراة ودية استعدادًا للمشاركة في خليجي 26

الأخضر أعلن برنامج الإعداد لكأس الخليج

أعلن المنتخب السعودي برنامجه الإعدادي استعدادًا لخوض غمار كأس الخليج العربي "خليجي 26" بدولة الكويت، خلال الفترة بين 21 ديسمبر وحتى 3 يناير.

الحساب الرسمي للأخضر على منصة إكس أوضح أن اللاعبين سيتجمعون في الرياض يوم غدٍ لبدء المعسكر الإعدادي الذي سيستمر حتى السفر إلى الكويت يوم 20 ديسمبر الجاري.

وسيتخلل المعسكر مباراة ودية أمام منتخب ترينداد وتوباجو يوم 17 ديسمبر الحالي ستكون مغلقة عن الإعلام والجمهور وستقام على ملعب نادي الشباب، ويسبقها في اليوم السابق مؤتمر صحفي للمدرب هيرفي رينارد.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأوضح حساب الأخضر أن المران سيكون مفتوحًا للإعلام 3 أيام فقط هي 13 و16 و20 ديسمبر، فيما سيُجري المنتخب 5 حصص تدريبية أخرى بعيدة عن عيون الإعلام.

يُشار إلى أن المنتخب السعودي وقع في المجموعة الثانية التي تضم بجانبه البحرين واليمن والعراق.