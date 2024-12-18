المدير الفني للمنتخب السعودي يُثير الإعجاب

تداول الناشطون على منصة إكس مقطع فيديو للفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي خلال تجوله في شوارع الرياض.

المدرب صاحب الـ56 عامًا لم يكن يقوم بجولة عادية في شوارع العاصمة السعودية، بل كان يقوم بالجري بوتيرة منتظمة وسريعة وبشكل حيوي ملفت للأنظار.

المعلقون عبر المنصة المعروفة سابقًا باسم "تويتر" أبدوا إعجابهم الشديد بنشاط رينارد وحيويته وحالته الصحية والبدنية.

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رينارد يستعد مع الأخضر لخوض غمار بطولة كأس الخليج العربي 26 في الكويت، حيث سيتوجه رفقة اللاعبين يوم الجمعة القادمة إلى الكويت وسيخوض اللقاء الأول أمام البحرين يوم 22 ديسمبر القادم، ومن ثم سيواجه اليمن ثم العراق.

المدرب المخضرم كان قد أكد أن هدف السعودية هو العودة بالكأس من الكويت، مشيرًا إلى أن ذلك يُعد بمثابة الثأر له من خروجه المخيب في البطولة الماضية.