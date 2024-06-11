تعرف على المنتخبات المتأهلة إلى كأس آسيا 2027 وما هي الفرق التي ضمنت وجودها في البطولة حتى الآن؟

ينتظر الكل المعترك الآسيوي الأكبر في القارة بين المنتخبات وهو كأس آسيا 2027، بعد أن انتهت نسخة 2023 بحصول العنابي القطري على لقب البطولة.

المملكة العربية السعودية ستستضيف نسخة العام 2027 والتي ستكون البطولة رقم 19 في تاريخ المسابقة الآسيوية الأبرز على صعيد المنتخبات.

في السطور التالية نستعرض لكم المنتخبات المتأهلة إلى كأس آسيا 2027 وكيف سيكتمل عقد المنتخبات الـ 24 المشاركة في البطولة.

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ترتيب تصفيات كأس العالم 2026 آسيا، جدول المباريات والقنوات الناقلة

ما موعد كأس آسيا 2027؟

كما هو المتعارف عليه في بطولة كأس آسيا، من المنتظر أن تنطلق البطولة في يناير 2027 وحتى فبراير من العام ذاته.

أين تقام النسخة المقبلة من كأس آسيا؟

في الأول من فبراير لعام 2023، أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القادم، فوز المملكة العربية السعودية، بملف استضافة كأس آسيا 2027.

ومن المنتظر أن تقام البطولة، في أربع مدن سعودية وهم الرياض، جدة، الدمام، والخبر.

الحدث الموعد البلد المنظم كأس آسيا 2027 يناير 2027 إلى فبراير 2027 المملكة العربية السعودية

ما المنتخبات المتأهلة إلى كأس آسيا 2027؟

بشكل رسمي، تأهلت المنتخبات الحاصلة على المركزين الأول والثاني في المرحلة الأولى من تصفيات كأس العالم 2026 وهي المنتخبات التالية..

السعودية العراق قطر الإمارات عمان فلسطين البحرين الأردن الكويت أستراليا إيران أوزبكستان اليابان كوريا الجنوبية الصين إندونيسيا كوريا الشمالية قيرغيزستان

بينما ستنتظم باقي فرق التصفيات في 6 مجموعات، تتكون كل مجموعة من 4 فرق، وصاحب المركز الأول من كل مجموعة يتأهل مباشرة إلى البطولة..



