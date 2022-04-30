المنافسة تربك كلوب .. مدرب ليفربول ينفعل غاضبًا على الصحفيين!

امتدح يورجن كلوب لاعبيه اليوم بعد الفوز على فريق نيوكاسل يونايتد الذي ساعد نادي ليفربول على مواصلة مشوار مطاردة مانشستر سيتي للحصول على اللقب.

حيث انتصر الريدز على أصحاب الأرض بهدف نظيف سجله نابي كيتا ضمن اللقاء الذي أقيم ضمن الجولة 35 من عمر المنافسة.

وعلى الرغم من ذلك، فشهدت غرفة المؤتمرات بعض التوتر الذي كان سيدفع المدرب الألماني للمغادرة بعد أن سمع كلمة معينة اعتقد أن بها إساءة له، قبل أن يتدارك الموقف.

موقف غريب يغضب كلوب!

دومًا ما يحاول أن يحافظ المدرب الألماني على علاقته الطيبة مع الصحافة الإنجليزية، فهو شخص ودود لا يحب افتعال المشاكل أو الدخول في أزمات.

حيث شوهد كلوب قي مقطع وهو يتحدث مع أحد الصحفيين ويبدو أنه لم يفهم كلامه بطريقة صحيحة، بل ظن أنه قال شيء غير لائق.

فبادره يورجن قائلًا: "لماذا يمكن للجميع أن يقول تلك الكلمة، وإذا قلت ذلك، فهذا ليس على ما يرام؟"

لكن سرعان ما فهم الألماني أن كلام الصحفي لا توجد به إساءة، لكنه قد سمع الكلمة بشكل خاطئ، بعد أن كان سيغادر المؤتمر الصحفي ليواصل حديثه من بعدها.

ماذا قال كلوب عن المباراة؟

قال كلوب: "يمكن أن يكون لديك فريق في حالة جيدة، وحشد ينتظرون نجاحًا مناسبًا، لذا فإن المجيء إلى هنا مع خمس تغييرات وبناء مجموعة جديدة أمر صعب حقًا".

وواصل: "لذلك كان الأداء رائعًا للغاية، لقد أحببته، حيث مررنا ببعض اللحظات عندما عانينا لأنها صعبة جدًا".

وعن لقطة الهدف تابع: "التأثير الذي أحدثناه على مقاعد البدلاء في المباراة رائع، ونتوقع الكثير ولكن يتعين على اللاعبين تحقيق ذلك، لكن جو جوميز ونابي كيتا، يا لها من لعبة".

وردًا على سؤال حول ما إذا كان تركيزهم على السيتي، أضاف: "لا، على فياريال، هذا ما يثير اهتمامي. لم أفكر في مانشستر، فقط الفريق الإسباني".

ماذا عن موسم ليفربول؟

ينافس فريق الريدز على تحقيق الرباعية التي إن حققت ستكون تاريخية والأولى من نوعها في الملاعب الإنجليزية.

حتى الآن حصل ليفربول على لقب كأس رابطة الأندية المحترفة الإنجليزية، كما يتواجد في نهائي كأس الاتحاد.

ولديه مباراة حاسمة أمام فريق فياريال الأربعاء القادم في ملعب الغواصات الصفراء، في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد أن انتهى الذهاب بتفوق الريدز بثنائية دون رد.

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