"هازارد أفضل من صلاح ولكن".. نجم ليفربول يخاطر بإغضاب جماهير الريدز!

اختيار غير موفق من نجم ليفربول...

صدم كورتيس جونز، لاعب ليفربول، جماهير فريقه برأيه عن لاعبه المفضل واختيار إيدين هازارد، على حساب زميله ونجم الريدز الحالي محمد صلاح.

وفي مقابلة مع برنامج " Between The Lines" الذي يقدمه ريو فيرديناند، قال جونز: "أعلم أن هذا قد يبدو غريبًا بالنسبة لجماهير فريقنا، لأن المقارنة دائمًا موجود ولكن بالنسبة لي هازارد، الأفضل".

وتابع: "عندما كنت طفلًا كان هازارد، هو اللاعب الذي كنت أشاهده وأقول يا إلهي هذه هي كرة القدم، وأردت أن أكون لاعبًا مثله، حاليًا هو لا يحظى بالاحترام المطلوب، ولا يشارك في المحادثات التي ينبغي أن يشارك فيها".

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وأضاف: "لقد دار بيني وبين لاعبي ليفربول، حديثَا حول إذا ما كان هازارد أفضل من صلاح، في رأيي الإجابة نعم، ولكن إن سألتني عمن أفضل أن يكون فريقي، سأختار صلاح لأنه يسجل الأهداف ويصنعها".

وتعرض كورتيس جونز، إلى انتقادات واسعة من جماهير فريقه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأحدهم كتب له: "حتى لو هذا صحيحًا، وهو ليس كذلك، لماذا تقول ذلك عن زميلك في الفريق، لوسائل الإعلام ونحن في منتصف الموسم".

جدير بالذكر أن صلاح، هذا الموسم نجح في تسجيل 21 هدفًا، وصنع 17 آخرين مع ليفربول، في كافة المسابقات كما أصبح رابع الهدافين التاريخيين للفريق الإنجليزي برصيد 232 هدفًا.