"المقارنة بين الصليهم والفرج مضحكة"

جدل كبير في برنامج الحصاد الرياضي

شهدت حلقة مساء أمس من برنامج الحصاد الرياضي جدلًا وخلافًا حادًا بين الصحفيين خالد أبو غانم ومنار شاهين حول المقارنة بين سلمان الفرج وعبد المجيد الصليهم.

البرنامج تناول مستقبل الصليهم مع النصر خاصة في ظل الحديث عن تراجع مستواه وإمكانية عدم تجديد عقده ورحيله في يناير القادم إلى الاتحاد أو العودة لفريقه السابق الشباب.

شاهين في مداخلة هاتفية رفض تمامًا المقارنة بين الصليهم وقائد الهلال تعليقًا منه على مطالب الجمهور باستبدال الفرج بلاعب النصر في المنتخب، بقوله "المقارنة بين احترافية الفرج والصليهم مضحكة! الفارق كبير بين أداء اللاعبين داخل الملعب".

تابع "قد يكون الصليهم أفضل مهاريًا وكموهبة من الفرج، لكن تعامله داخل وخارج الملعب يختلف تمامًا عن نجم الهلال، وقد رأينا كيف أبدى جمهور النصر استياءه من مستواه أمام ألميريا".

أتم "الصليهم لو اهتم بموهبته أكثر سيكون مفيدًا للمنتخب السعودي، هو بحاجة لتطوير وتحسين، قد يكون فقد حساسية اللعب بسبب الابتعاد عن الملعب، انتقاله للاتحاد بمستواه الحالي لن يُقدم أي إضافة، لكن حال عمل نونو سانتو على حالته البدنية والفنية وعالج السليبات سيكون صفقة مهمة".

أبو غانم رفض تمامًا حديث شاهين وأكد أن الصليهم أفضل من الفرج ولكن تراجع مستواه مؤخرًا ناتج عن تجاهله من الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي.