المفتاح في يد جوارديولا .. غاب هالاند فظهر "الوحش" مانشستر سيتي!

جائزة تضخ الدماء في عروق الحيوان الصغير

عندما يمتلك أي فريق مهاجمًا شرسًا بحجم إيرلينج هالاند، فهو بالطبع محظوظ بمثل هذه الماكينة التهديفية، لذلك يمكن اعتباره بمثابة كنز يجب الحفاظ عليه، لكن ماذا إلى فقدت هذا الكنز؟!

بالطبع هي خسارة كبيرة تهز أي فريق كبير، بل ومن الممكن أن تسقطه في فترة عجز هجومي وتتسبب في انخفاض معدلاته التهديفية، إلا أن ما حدث للسيتي في غياب هالاند كان مختلفًا، السر في ذلك يكشفه "جول" خلال السطور التالية:-

شهر ونصف من الغياب

الموضوع يُستكمل بالأسفل

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هالاند يغيب عن الملاعب منذ آخر مشاركة له خلال خسارة السيتي أمام أستون فيلا (0-1)، في السادس من ديسمبر بسبب إصابة في القدم، إلا أن ذلك لم يمنعه من السفر مع الفريق إلى السعودية من أجل مؤازرته في مونديال الأندية.

وشارك ابن الـ23 عاما في التمارين الفردية خلال تواجده مع الفريق في السعودية، لكنه لم يصل حتى الآن إلى الجاهزية البدنية اللازمة، كي يعاود اللعب وتعزيز رصيده التهديفي البالغ 19 هدفًا هذا الموسم، حيث غاب هالاند لأكثر من 45 يومًا وقد يستمر الأمر لنهاية الشهر الجاري، وفقًا لما ذكره مدربه بيب جوارديولا.

كارثة في الاتحاد ولكن الواقع مختلف!

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بالنظر إلى فترة الإخفاق التي مر بها مانشستر سيتي هذا الموسم، كان هالاند مشاركًا فيها بشكل مستمر، حيث تعادل خلالها مع تشيلسي وليفربول وتوتنهام قبل أن يخسر من أستون فيلا في ليلة إصابة المهاجم النرويجي.

وعلى النقيض غاب هالاند حتى الآن عن السيتي خلال 5 مباريات في البريميرليج، تغلب خلالها على لوتون تاون (2-1)، إيفرتون (3-1)، شيفيلد يونايتد (2-0)، نيوكاسل (3-2)، بينما تعادل مع كريستال بالاس (2-2).

وفي كأس الاتحاد تغلب السيتي على هيدريسفيلد تاون بخماسية نظيفة، فيما فاز على سرفينا زفيزدا الصربي (3-2) في دوري أبطال أوروبا.

وفي كأس العالم للأندية حُرم جوارديولا وكتيبته من الهداف هالاند خلال مواجهتي اوراوا ريد دياموندز الياباني وفلومينينسي البرازيلي، لكن رغم ذلك فاز الفريق (3-0) و(4-0)، على الترتيب.

دائمًا تكون الإجابة: بيب جوارديولا

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عندما مر السيتي بانتكاسة خسر خلالها نقاطًا جعلته يبتعد عن قمة البريميرليج، وتعرض هالاند ومن قبله دوكو للإصابة، ظن كثيرون أن مسلسل الانهيار بدأ وأن الفريق الذي توج في الموسم الماضي بخماسية تاريخية، سيسقط أمام منافسين يتمنوا سقوطه.

لكن هناك طرفًا مهمًا استطاع أن يغير المعادلة تمامًا، وهو أن هذا الفريق (مانشستر سيتي)، لديه مدرب اسمه بيب جوارديولا، لطالما كان صاحب مئات الحلول لكل الأزمات.

بيب استطاع أن يحافظ على تماسك الفريق السماوي، والذي أظهر حجم المرونة التكتيكية التي يتمتع بها فريقه والذي عكف على بنائه لسنوات، حيث غيّر من إستراتيجية الاعتماد على المهاجم الصريح صاحب البنية القوية ونوع من أسلحته الهجومية ليعيد السيتي إلى سلسلة الانتصارات.

وفي غياب هالاند، اعتمد جوارديولا على الأرجنتيني جوليان ألفاريز، الذي سجل 5 أهداف وتعددت أسلحته بين برناردو سيلفا (4 أهداف)، فيل فودين (4 أهداف)، وكل من جاك جريليش وأوسكار بوب سجل هدفين.

ولم يكتف بيب بهذه الأسماء، حيث دعم خطته كل من ميكا هاميلتون، كالفين فيليبس، ريكو لويس، رودري، جيريمي دوكو، وأخيرًا العائد بعد غياب لأكثر من 5 أشهر كيفين دي بروينه.

هالاند ودي بروينه.. شراكة في وقت مثالي

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مثلما مر مانشستر سيتي بأوقات صعبة، يبدو أن الأيام المقبلة ستكون فترة مثالية للفريق، حيث عاد دي بروينه بعد غياب طويل بحالة رائعة وبدا متعطشًا لتمزيق شباك الخصوم من الوهلة الأولى.

ومع عودة دي بروينه، ينتظر بيب اكتمال الشراكة الناجحة في خط هجوم الفريق بتعافي هالاند، حيث يمنحه الوقت الكافي للعودة بأفضل صورة ممكنة حتى لا تتكرر هذه الإصابة.

وقتها سيكون السيتي في أكمل صورة بالتزامن مع المعمعة الكروية التي يقبل عليها، حيث دخل صراع البريميرليج في مرحلة الجد، بينما يستعد لخوض مباريات الأدوار الإقصائية في دوري أبطال أوروبا.

جائزة تضخ الدماء في عروق الحيوان الصغير

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هالاند الذي فاز أمس بجائزة أفضل لاعب بالعالم 2023 في حفل جوائز "جلوب سوكر"، متفوقًا على نجوم بحجم ليونيل ميسي، محمد صلاح، كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما، سيعود خلال الفترة المقبلة بطموحات كبيرة من أجل الحفاظ على بطولات فريقه وحسم السباق مع منافسيه من بداية العام.

وسيسعى النجم النرويجي للرد على ما قاله كريستيانو رونالدو خلال حفل جوائز "جلوب سوكر"، عندما تفاخر بتفوقه على "حيوان صغير في السن" في صراع أفضل هداف في العام الماضي.