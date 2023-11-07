المفاوضات بدأت بالفعل .. نيوكاسل يختار بديل تونالي من الهلال

تعرض نيوكاسل لصدمة قوية بتعرض نجمه الجديد أليساندرو تونالي للإيقاف لمدة 10 أشهر مما أنهى موسمه مع الفريق، وهو الأول له بعد انضمامه من ميلان.اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن
تونالي أصبح أغلى لاعب إيطالي في التاريخ خلال سوق الانتقالات الماضي حين انضم إلى نيوكاسل مقابل 64 مليون يورو تقريبًا، ولكنه لم يكد يبدأ موسمه حتى تورط في قضية مراهنات، وقد ثبت إدانته فيما بعد وعوقب بالإيقاف 10 أشهر.
النادي الإنجليزي بدأ البحث عن معوض له ليتم التعاقد معه خلال يناير القادم، وقد اختار لاعب وسط الهلال، روبن نيفيش، حسبما أشار الصحفي الخبير بسوق الانتقالات نيكولو شيرا.
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شيرا أوضح عبر حسابه الرسمي على منصة إكس أن النادي الإنجليزي المملوك للسعودية بدأ بالفعل المفاوضات مع نظيره السعودي حول ضم لاعب الوسط البرتغالي في يناير القادم، ليُعوض به غياب تونالي وانتهاء موسمه.
وأكد شيرا أن المفاوضات تتم على أساس انتقال اللاعب بالإعارة من الهلال إلى نيوكاسل حتى نهاية الموسم، لكنه لم يُشر أبدًا لموقف النادي السعودي من تلك المفاوضات.