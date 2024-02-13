"المغضوب عليه" يستعد للرحيل من أجل خلافة تشافي في برشلونة!

هانز فليك قد لا يكون المدرب القادم لبرشلونة، لكنه سيساهم في تحديد خليفة تشافي

أزمة هائلة يعيشها نادي بايرن ميونخ الألماني هذا الموسم، قد تنعكس بشكل كبير على المدرب القادم لبرشلونة بعد رحيل تشافي بنهاية الموسم.

المدرب الكتالوني أعلن رحيله مؤخرًا عن برشلونة بعد سلسلة من النتائج السيئة والمستويات المُحبطة للفريق معه، ومن جانبها تبحث إدارة النادي بقيادة جوان لابورتا وديكو عن البديل.

صحيفة "بيلد" الألمانية قالت إن توماس توخيل قد يرحل عن بايرن قريبًا ويأتي بدلًا منه مدرب الفريق السابق هانز فليك، بعد تعالي الأصوات داخل النادي حول الإطاحة به، بسبب شكل الفريق هذا الموسم واحتلاله المركز الثاني بجدول الدوري بفارق 5 نقاط عن باير ليفركوزن المتصدر.

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واستشهدت بالتصريحات التي خرج بها لوثار ماتيوس أسطورة النادي الذي يعمل حاليًا كممثل له، حيث قال بعد الخسارة 3/0 أمام ليفركوزن:"فوجئت للغاية باستغناء بايرن عن نجوم يحملون الحمض النووي البافاري في اللعب، لو كنت مكان توخيل لوثقت بماتايس دي ليخت ويوشوا كيميش وتوماس مولر".

وخلال حديثه قال ماتيوس إن النادي سيعقد مناقشات داخلية حول مستقبل توخيل، وسط توقعات برحيله بشكل كبير، بوجود رغبة قوية في عودة فليك مرة أخرى إلى أليانز أرينا.

ولو رحل توخيل سيكون على رأس قائمة من المرشحين لتولي قيادة برشلونة، جنبًا إلى جنب مع روبيرتو دي زيربي مدرب برايتون، وحتى فليك نفسه الذي يعتبر من المرشحين لخلافة تشافي.