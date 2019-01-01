طبيب المنتخب المغربي: أمرابط لعب مع النصر مصابًا، وبانتظار زياش

الطبيب يكشف عن الحالة الصحية لنجوم أسود الأطلس

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

وجه عبد الرزاق هيفتي طبيب المنتخب المغربي اتهامات واضحة للجهاز الطبي بنادي النصر السعودي تتعلق بالسماح للاعب الفريق "نور الدين أمرابط" بخوض اللقاء الأخير أمام الوحدة مصابًا، مما أدى لتفاقم إصابته.

وينتظم اللاعبون حاليًا في معسكر المنتخب المغربي استعدادًا لمواجهة مالاوي في آخر جولات تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2019 ثم المباراة الودية الكبرى أمام الأرجنتين بحضور ليونيل ميسي لأول مرة منذ مونديال 2019 في روسيا.

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وتحدث هيفتي عن الحالة الصحية للاعبين موضحًا أن إصابة يونس بلهندة في ركبته بسيطة وسيلتحق بالتدريبات اليوم الأربعاء، فيما أكد أنه بانتظار حكيم زياش لاعب أياكس أمستردام.

مضيفًا "زياش مصاب على مستوى الساق، وإصابته لا تدعو للقلق. نحن على اتصال دائم مع الطبيب المسؤول في أياكس أمستردام واتفقنا على بروتوكول العلاج الخاص به وسيُتابعه في أمستردام، بعدها سيأتي إلينا ونفحصه مجددًا لنحدد مدى قدته على التواجد أمام الأرجنتين من عدمه".

أتم قائلًا عن أمرابط "نور الدين يُعاني من إصابة على مستوى الفخد وهي إصابة سيئة، خاصة أنه للأسف لعب بها في السعودية. نحن نحاول علاجه للحاق بمباراة الأرجنتين".