فيديو | المغاربة عقدته؟ .. أسد الوحدة يمنع كريستيانو رونالدو من هدف محقق

زهيرة عادل
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Cristiano Ronaldo - Munir Mohamedi - Nassr - WehdaGOAL AR
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تسديدة قريبة للغاية لكن الحارس المغربي منير المحمدي منع كريستيانو رونالدو من هز شباكه

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يبدو أن الكرة تواصل عنادها للبرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر السعودي، إذ أهدر فرصة هدف محقق خلال مواجهة الوحدة، المقامة حاليًا.

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العالمي يلتقي بفرسان مكة، في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، لحسم من منهما خصم الهلال في النهائي.

وشهدت الـ11 من عمر المباراة، فرصة هدف محقق للنصر، بعدما أرسل الظهير جيسلان كونان عرضية من الجهة اليسرى، استقلبها الدون المنفرد تمامًا بحارس الوحدة المغربي منير محمدي، لكن الأخير تصدى لتسديدة البرتغالي بقدمه من على خط المرمى.

هذه الفرصة تستمر معها العقدة المغربية لرونالدو، فبعدما أطاح به منتخب المغربي من كأس العالم قطر 2022، أطاح به المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله؛ محترف الاتحاد، من كأس السوبر السعودي، فهل تستمر العقدة أم ينجح كريستيانو في هز شباك المحمدي الليلة؟

جدير بالذكر أن العالمي خسر مؤخرًا لقاء الديربي أمام الهلال بثنائية نظيفة، ضمن الجولة الـ25 من دوري روشن، في لقاء تسبب في هجوم جم على رونالدو، لتراجع مستواه، بجانب ابتعاد الفريق خطوة جديدة عن اللقب.

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