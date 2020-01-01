المغرب تطلب ردًا نهائيًا من نجم ريال مدريد بشأن تمثيلهم

إلى أي منتخب سيذهب؟

تحدثت تقارير صحفية مغربية عن أن وحيد خاليلوزيتش، المدير الفني للمنتخب المغربي، قد طلب ردًا حاسمًا من براهيم دياز، لاعب ريال مدريد، عن إذا ما كان سيمثل أسود الأطلس أم منتخب إسبانيا.

ويمتلك دياز الجنسية الإسبانية ولكنه لم يتم استدعائه من قبل إلى اللا روخا، في مقابل محاولات مضنية من المسؤولين المغربين لإقناعة بارتداء القميص الأخضر دوليًا.

لم يُعطي دياز قراره النهائي إلى المغرب، فكان رده سلبيًا لكنه ترك الباب مفتوحًا لإمكانية تمثيل الأسود مستقبلًا، لكن هذا لا يُرضي خاليلوزيتش، الذي يعتبر أن هناك نوعًا من الغرور والتعالي غير المقبول على الإطلاق.

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فوزي لقجاع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، يدعم خاليلوزيتش بكل قوة في طلبه بأن يتحصل على القرار النهائي من دياز، وكذلك ياسين بن رحو لاعب نيم والذي يمتلك الجنسية الفرنسية.

دياز البالغ من العمر 20 عامًا لم يخض سوى 7 مباريات هذا الموسم في مختلف البطولات بقميص ريال مدريد، وأحرز هدفًا وحيدًا وصنع مثله ورفض تمامًا أن يُغادر معارًا في يناير الماضي لكسب فرصة أكبر للعب.

من الصعب على دياز حاليًا تمثيل منتخب إسبانيا في ظل عدم حصوله على فرص للمشاركة بصورة مستمرة ووجود من هم أفضل منه وبخبرة أكبر بمركز الجناح، لكن ذلك لا يمنعه من الحلم باللعب مع كتيبة لويس إنريكي.

بالنسبة لخاليلوزيتش الذي تولى تدريب المغرب في أغسطس الماضي، فإن القرار ينبغي اتخاذه سريعًا من دياز وبن رحو والتوقف عن "التعالي"، وهو في ذلك محق حتى يخطط بالصورة المناسبة للمرحلة المقبلة من عمر المنتخب.