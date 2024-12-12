استغلت "فوضى" إسبانيا .. المغرب تقود الملف وتُنافس ملعب ريال مدريد على نهائي مونديال 2030

الدول الثلاث فازت رسميًا بحق التنظيم

كشف تقرير لشبكة ريليفو الإسبانية عن كواليس مثيرة ومفاجئة تخص ملف تنظيم كأس العالم 2030 المقدم من إسبانيا والبرتغال والمغرب وأعلن فوزه بالحدث رسميًا يوم أمس بواسطة الاتحاد الدولي لكرة القدم.

التقرير أعاد الفضل في فوز الملف إلى المغرب، مشيرًا إلى تقدمها إلى دور القيادة بعد المشاكل والفوضى التي ميزت كرة القدم الإسبانية خلال العامين الأخيرين.

وأوضح "ريليفو" أن هناك الآن صراعًا قويًا بين المغرب وإسبانيا على الفوز باستضافة نهائي كأس العالم 2030، حيث لم يُحدد بعد، فيما سيُلعب الافتتاح في أوروجواي وباراجواي والأرجنتين بسبب مرور 100 عام على تنظيم المونديال.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

إسبانيا من جانبها تسعى لمنح الملعب العريق، سانتياجو بيرنابيو، شرف استضافة نهائي المونديال رغم وجود مطالب داخلية بأن يحتضنه ملعب كامب نو، وعلى الجانب الآخر تُخطط المغرب لحرمان ملعبي ريال مدريد وبرشلونة من النهائي وتنظيمه في ملعب الحسن الثاني الجديد في الدار البيضاء.

الملعب المغربي الجديد لن يكون جاهزًا قبل 2027 وسيكون ضمن الأفضل في العالم، حيث سيتسع إلى 115 ألف متفرج ويتضمن العديد من المرافق المهمة مثل مناطق كبار المشجعين، ويحظى تشييده برعاية خاصة من ملك البلاد.