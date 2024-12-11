"نسخة المئوية التاريخية" .. ملف المغرب وإسبانيا والبرتغال يفوز باستضافة كأس العالم 2030 رسميًا

نسخة ستشهد حدثًا تاريخيًا فريدًا..

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، مساء اليوم الأربعاء، فوز الملف الثلاثي المشترك "المغرب، إسبانيا والبرتغال"، بحق استضافة بطولة كأس العالم 2030.

وصوّت "كونجرس فيفا"، للملف الثلاثي المشترك الخاص بـ"استضافة" كأس العالم 2030؛ حيث كان الوحيد المرشح لهذا العرس الكروي الكبير.

نسخة 2030؛ هي البطولة الرابعة والعشرين من كأس العالم، التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم؛ حيث ستُقام في كل من المغرب وإسبانيا والبرتغال؛ فيما تُلعب أول ثلاث مباريات في كل من الأوروجواي والأرجنتين وباراجواي.

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إقامة المباريات الثلاثة الأولى من كأس العالم 2030، في الأوروجواي والأرجنتين وباراجواي؛ يأتي للاحتفال بالذكرى المئوية للبطولة.

وستكون بطولة كأس العالم 2030؛ أول نسخة تنظم في ثلاث قارات - من خلال ست دول -، وذلك للمرة الأولى في التاريخ، والثانية التي تشهد مشاركة 48 منتخبًا، بعد مونديال 2026.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية، بالتعاون مع المكسيك وكندا، يستضيفون أول نسخة من بطولة كأس العالم بـ"النظام الجديد"، والذي يشهد مشاركة 48 منتخبًا من مختلف القارات؛ وذلك في عام 2026.