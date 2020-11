المغرب ضد إفريقيا الوسطى: مباشر لحظة بلحظة

اضغط هنا للدخول إلى مركز المباراة

المغرب 3 × 1 إفريقيا الوسطى

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

32' جووووووووووووووووووووووووووووووول! زياش مرة أخرى! ركنية يمررها إلى برقوق ليعيدها له على الجبهة اليُمنى ويلعبها عرضية أرضية تباغت الحارس وتسكن الشباك.

29' جوووووووووووووووووووووووووووول! حكيم زياش يحول ركلة الجزاء إلى المرمى بتسديدة قوية لتصدى لها الحارس ولكنها دخلت الشباك.. المغرب يتقدم مرة أخرى

28' ركلة جزاء للمنتخب المغربي لصالح يوسف العربي بعد دفع من الخلف من المدافع ليوسف العربي أثناء تسلمه الكرة على صدره.

23' خطأ فادح من ياسين بونو في الخروج يمنح إفريقيا الوسطى التعديل على عكس سير المباراة، انفراد للويس وخروج بونو فكان المهاجم أسرع منه ومر منه ثم وضع الكرة في الشباك بسهولة.

20' المنتخب المغربي يسيطر على المباراة بالطول والعرض، صحيح أنه بدون خطورة ولكن الضيوف لم يظهروا أي رد فعل في مقابل استحواذ شبه مطلق من أصحاب الديار.

10' جوووووووووووووووووووووووووول! هدف أول لمنتخب المغرب عبر أشرف حكيمي، تمريرة رائعة من زياش له تضعه في مواجهة المرمى ليسكنها الشباك بكل سهولة.. الأسود يتقدمون.

5' فرصة خطيرة للغاية لمنتخب إفريقيا الوسطى من مرتدة من الجبهة اليُسرى وعرضية حوّلها فضال عن طريق الخطأ باتجاه مرماه إلا أن بونو تألق وتصدى للكرة.

2' الفرصة الأولى الخطيرة لمنتخب المغرب بتسديدة قوية جدًا بيمناه من داخل منطقة الجزاء لكنها أتت بجوار المرمى.

الآن تنطلق المباراة!

نزول الفريقين إلى أرض الملعب وعزف النشيدين الوطنيين.

التشكيل | 4-3-3

ياسين بونو

غانم سايس - نصير مزراني - سامي ماي - زهير فضال

سفيان أمرابط - عادل تاعرابت - حكيم زياش

أيمن برقوق - يوسف العربي - أشرف حكيمي

