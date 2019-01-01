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كأس أمير قطر

المعز علي : لن نُفرط في كأس الأمير والبطولة ستكون تاريخية

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الدحيل القطري يواجه السد على كأس الأمير مساء اليوم
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

أكد المعز علي لاعب نادي الدحيل القطري على جاهزية فريقه لمباراة نهائي كأس الأمير والتي يخوضها فريقه أمام نادي السد مساء اليوم.

الدحيل يواجه السد مساء اليوم على ملعب نادي الوكرة، ثاني الملاب التي يتم افتتاحها قبل كأس العالم.

وقال اللاعب الدولي القطري في تصريحاته : "فريقنا مستعد لخوض النهائي ونحن نريد الفوز والتتويج بالكأس لتعويض خسارتنا للدوري وبالنسبة لنا لا تفريط في الكأس أمام السد".

هداف كأس آسيا 2019 قال : "نمتلك دوافع كبيرة للفوز والتتويج بكأس الأمير وهي مباراة ستكون تاريخية لأنها ستقام في استاد الوكرة المونديالي للمرة الأولى".

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وتعليقًا على التنافس بين نجوم المنتخب القطري في الفريقين، قال: كلنا أصدقاء وزملاء وبيننا تنافس شريف، كل لاعب يسعى لمصلحة فريقه خاصة في مثل هذه المناسبات الغالية علينا جميعًا وهي كأس الأمير.

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