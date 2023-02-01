المعجزة ميتوما .. رفض الاحتراف وذهب للجامعة لدراسة تعذيب المدافعين!

قصة خيالية للنجم الياباني

برايتون أخرج العديد من المواهب المميزة الفترة الأخيرة، ولكن كاورو ميتوما موهبة خاصة تحمل قصة أغرب من الخيال لا تحدث إلا في اليابان.

ميتوما أبهرنا الفترة الأخيرة بمستوياته أمام ليفربول وآرسنال وإيفرتون وليستر سيتي، ليعتقد البعض أنه من شباب برايتون وتم تصعيده تمهيدًا لرحيل لياندرو تروسار في يناير.

ولكن الصدمة كانت أن عمر ميتوما 25 سنة وانضمامه إلى برايتون حدث في 2021 مقابل 3 ملايين يورو فقط من نادي كاواساكي اليابان الذي لم يعلم أنه كان يبيع وقتها أحد نجوم المستقبل في أوروبا.

قصة مثيرة للغاية يحملها تأخر ظهور ميتوما، لأن رحلته مع كرة القدم تختلف عن جميع اللاعبين..

الدراسة أولًا

Getty Images

ميتوما بدأ رحلته مع فريق كاواساكي فرونتال عندما كان عمره 11 سنة فقط، وتدرج بمختلف مراحل الشباب بالنادي وأبهر جميع المدربين الذين عملوا معه.

ومع بلوغه سن التاسعة عشر قام النادي بمحاولة إقناعه بالتوقيع على عقد احترافي ليشق مسيرته بشكل طبيعي، وكانت المفاجأة أن اللاعب رفض الأمر وقرر الذهاب إلى الجامعة.

التلميذ الياباني النجيب التحق بجامعة تسوكوبا المرموقة في اليابان، حيث درس التربية البدنية وحصل على فكرة كاملة عن علوم الرياضة والجسد.

وقال اللاعب في تصريحات لصحيفة "The Athletic":"لقد شعرت أنني لست جاهزًا من الناحية الجسدية ولن أتمكن من دخول الفريق الأول، لذلك أردت الحصول على المزيد من الوقت للتحسن".

دخول الجامعة لم يمنع ميتوما من ممارسة كرة القدم، حيث شارك في بطولات الجامعات في الفترة من 2017 إلى 2019، ولعب بدورة الألعاب الآسيوية في 2018 وبطولة تولون 2019 مع منتخب تحت 23 سنة.

مسابقات الجامعات تحمل أهمية هائلة في اليابان على عكس ما يحدث في أوروبا، لذلك خطف ميتوما الأنظار عندما تواجد بالتشكيل المثالي لدوري الجامعات 3 مرات متتالية.

فن المراوغة

(C)Getty Images

أسلوب صاحب الـ25 سنة يذكرنا كثيرًا بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بسبب فهمه لطبيعة جسده ومروره من اللاعبين بكل سهولة عن طريق تغيير الاتجاه في الوقت المناسب.

الأمر ليس مجرد صدفة، لأن ميتوما تقدم بأطروحة في الجامعة عن فن المراوغة، ليقوم بتطبيق ما درسه على المدافعين بالدوري الإنجليزي هذا الموسم.

المراوغ العبقري قال في تصريحات عن أطروحته في العام الأخير من الجامعة:"الاختيار كان سهلًا لأنني أحب كرة القدم وأستمتع بالمراوغة بشكل كبير، لذلك قمت بتحليل ما يقوم به زملائي في الفريق، حيث كان يتميز بعضهم بالمراوغة بينما يفشل البعض الآخر لذلك قررت البحث عن السبب".

وأوضح:"قمت بوضع الكاميرات على رؤوس زملائي في الفريق لمعرفة أين كانوا ينظرون وكيفية تعامل الخصوم معهم، وتعلمت أن اللاعبين الجيدين لم يكونوا ينظرون إلى الكرة بل إلى الأمام".

وتابع:"كنت مراوغًا جيدًا ولكني لم أكن استثنائيًا، لذلك حاولت دراسة كيفية تغيير مركز ثقل الخصم وتحريك جسده لإفساح الطريق أمامي، وهو ما نتج عنه تضاعف قوتي في المراوغة".

العقد الاحترافي الأول

(C)Getty Images

قام ميتوما بالتوقيع على عقد احترافي مع كاواساكي في عام 2018، ولكنه ظهر لأول مرة مع الفريق في 2020 بسبب تفشي فيروس كورونا الذي أدى إلى توقف كرة القدم في العالم.

وعندما بلغ سنه 22 عامًا بدأت موهبته تظهر بوضوح بسبب سجله التهديفي المميز، وتقديمه 12 تمريرة حاسمة في موسم واحد.

وبعد 18 شهرًا من أطروحته عن المراوغة وقع ميتوما لبرايتون، وقضى فترة إعارة قصيرة مع نادي "Union SG" البلجيكي ليتأقلم بشكل أفضل مع الكرة الأوروبية بتسجيله 8 أهداف في 29 مباراة.

دوره لم يكن بارزًا مع المدرب جراهام بوتر قبل رحيله عن برايتون هذا الموسم، حيث كان يستخدمه فقط كورقة لإرهاق المدافعين في المراحل الأخيرة من المباراة، ولكن تألقه في كأس العالم مع اليابان فتح أبواب المجد أمامه ليبرز بصورة أفضل مع المدرب الجديد روبيرتو دي زيربي.

لحاقه بالكرة من على الخط في اللحظة الأخيرة أمام إسبانيا، تسبب في تجسيد أحد أهم لحظات مونديال قطر 2022 وساهم في صعود بلاده إلى دور الـ16.

المونديال انتهى بمأساة لميتوما بعدما أهدر ركلة ترجيح في الهزيمة من كرواتيا، لكنه تعافى بأفضل صورة ممكنة بالانفجار في الدوري الإنجليزي.

الجناح الأيسر لبرايتون انفرد بالمكان الأساسي بهذا المركز بعد رحيل تروسار، والأمور تسير في الطريق الصحيح له بتسجيل 6 أهداف وصناعة هدفين في 19 مباراة.

وقبل بداية الميركاتو الصيفي القادم، بدأت الأندية تصطف بالفعل من أجل الظفر بخدمات النجم الياباني، وقد نرى برايتون يبيعه بما يزيد عن 80 مليون يورو بعدما ضمه بـ3 ملايين فقط.

ولكن الدرس المستفاد من قصة ميتوما، هو أن الدراسة لن تعطلك عن النجاح الرياضي، بل يمكنها أن تكون سببًا رئيسيًا في هذا النجاح!