المعاملة "ليست" بالمثل .. النصر يقوم بموقف نبيل تجاه الشباب

النصر يستضيف الشباب في 23 من مايو الجاري، لكن لم يكرر ما فعله معه الليث الأبيض من قبل

رغم الصراع الحامي بين النصر والشباب على مدار السنوات الأخيرة، خاصةً في ظل عهد خالد البلطان؛ رئيس الأخير، إلا أن العالمي برئاسة مسلي آل معمر، يرفض معاملة الليوث بالمثل.

العالمي يستضيف الليوث في 23 من مايو الجاري، على ملعب الأول بارك، ضمن الجولة الـ28 من دوري روشن السعودي.

وأعلن النصر أسعار تذاكر المباراة، رافضًا رفع المقابل المادي للجزء الخاص بجماهير الضيف، إذ تبدأ من 35 وحتى 100 ريال فقط.

موقف العالمي هذا يأتي مخالفًا لما قام به الشباب في لقاء الدور الأول من الموسم الجاري، إذ حدد 200 ريال سعرًا لتذاكر جماهير النصر، وهو ما أغضب العالميين وقتها.

وأشاد الإعلامي الرياضي عبد العزيز العصيمي بموقف مجلس مسلي، إذ كتب: "النصر والأول بارك احترموا الحضور ولم ترفع الأسعار على الجمهور الضيف، إدارة الشباب سابقًا بالغت بأسعار جشعة على جمهور النصر!".

جدير بالذكر أن العالمي يدخل الديربي محتلًا وصافة جدول الترتيب برصيد 60 نقطة، فيما يأتي الليوث في المركز الثالث بـ53 نقطة، مع بقاء ثلاث جولات على نهاية الموسم.