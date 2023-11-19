إصابة قوية لجافي...

تعرض جافي، لاعب برشلونة ومنتخب إسبانيا، إلى إصابة قوية في مباراة منتخب بلاده، أمام جورجيا في التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2024.

وشهدت مباراة إسبانيا وجورجيا، سقوط جافي على أرضية الملعب في الدقيقة 21 بعد تدخل قوي على ركبته اليمنى، ليتلقى اللاعب العلاج اللازم، ويكمل المباراة وحتى الدقيقة 23 تعرض لإصابة أخرى في نفس المكان.

بعد وقت قصير من عودة جافي إلى الملعب، شعر اللاعب بالتواء في ركبته اليمنى، ليسقط على الأرض ويتم استبداله ويغادر الملعب وهو يتألم بشكل واضح والدموع في عينيه.

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وانتهى شوط المباراة الأول، من مباراة إسبانيا وجورجيا، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ما هي إصابة جافي التي تعرض لها مع منتخب إسبانيا؟

ولم يتم حتى الآن الكشف عن أي تفاصيل حول إصابة اللاعب، إلا أنه وبحسب التقرير الذي نشره موقع " Relevo" فإن جافي تعرض لإصابة خطيرة في الركبة اليمنى، وسيتعين على اللاعب الانتظار نتيجة الفحوصات لمعرفة مدى قوتها.

أما صحيفة "آس" الإسبانية، فأشارت إلى أنّ الفحوصات الأولية أكدت تعرض جافي لقطع في الرباط الصليبي.

ما هي مدة غياب جافي عن الملاعب بعد الإصابة التي تعرض لها؟

صحيفة "آس" أشارت إلى إمكانية غياب اللاعب بين ست إلى ثمانية أشهر مما يعني غيابه حتى نهاية الموسم الجاري.

وأوضحت أنةّ اللاعب قد يغيب حتى عن بطولتي يورو 2024 وكذلك الألعاب الأولمبية في باريس 2024.

وسوف يتم عرض اللاعب للمزيد من الفحوصات في انتظار البيان الرسمي سواء من إدارة إسبانيا أو نادي برشلونة.

ما هي إصابات برشلونة في موسم 2023-2024؟

ويعاني برشلونة، بشكل كبير من الإصابات في الفترة الأخيرة، والتي كان آخرها إصابة تير شتيجن في فترة التوقف الدولي الحالي، ولكنه بحسب التقارير الصحفية سيكون جاهزًا لمباراة الفريق الكتالوني القادمة أمام رايو فاييكانو.

وعلى مستوى لاعبي الوسط، يعاني برشلونة بشكل كبير من الغيابات والإصابات منذ بداية الموسم، مع عودة بيدري للتو من الإصابة، ثم إصابة فرينكي دي يونج قبل شهرين، وبحسب التقارير الصحفية سيعود الهولندي لكتيبة المدرب تشافي عقب نهاية فترة التوقف الدولي، ولكن تعرض وسط ميدان البلوجرانا لنكسة جديدة بإصابة جافي.