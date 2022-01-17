المصائب لا تأتي فرادى .. وفاة والد حارس مرمى كوت ديفوار

المصائب لا تأتي فرادى .. خطأ ساذج مساءً وخبر مفجع صباحًا .. هذا ما حدث مع بادرا علي سنجاري حارس مرمى كوت ديفوار المتواجد مع منتخب بلاده في الكاميرون حاليًا لخوض غمار كأس أمم إفريقيا 2021.

حارس المرمى صاحب الـ35 عامًا كان قد ارتكب خطأً فادحًا خلال مواجهة سيراليون مساء أمس في البطولة القارية أسفر عن هدف التعادل 2-2 ليحرم منتخب بلاده نقطتين مهمتين.

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التعادل أدخل كوت ديفوار في حسابات معقدة فيما يخص التأهل لدور الـ16، إذ بات مطالبًا بعدم الخسارة على الأقل أمام الجزائر في مباراة الجولة الأخيرة لضمان مقعده في ربع النهائي.

📹 𝐇𝐈𝐆𝐇𝐋𝐈𝐆𝐇𝐓𝐒: 🇨🇮 2-2 🇸🇱



Goals galore in Douala as Alhaji Kamara score a dramatic equalizer to seal a well-earned point for the Leone Stars 🌟



A quick recap on how the #CIVSLE went down! 🔁#TotalEnergiesAFCON2021 | #AFCON2021 | @Football2gether pic.twitter.com/8ZCEJDyMPT — #TotalEnergiesAFCON2021 🏆 (@CAF_Online) January 17, 2022

سنجاري أعلن خبر وفاة والده عبر حسابه على فيسبوك، إذ كتب "علمت بحزن كبير أن والدي تُوفي ليلة أمس، أراد الله برحمته أن يُعيده إلى جواره".

الاعب حسم موقفه من البقاء في الكاميرون أو الرحيل إلى كوت ديفوار، بقوله "رغم الألم الكبير بسبب تلك الخسارة المفجعة، إلا أنني سأبقى وأقاتل في الملعب لأجعله سعيدًا في الأعلى. الموت لا يُوقف الحب، ارقد بسلام يا والدي".

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم نشر عبر حسابه الرسمي على تويتر تعزية ومواساة للاعب وتمنى له مواجهة الموقف بقوة.

Our hearts go out to #TeamCotedIvoire goalkeeper Badra Ali Sangaré who lost his father earlier today.



Stay strong. pic.twitter.com/yYSrWkERnz — #TotalEnergiesAFCON2021 🏆 (@CAF_Online) January 17, 2022

يُشار إلى أن كوت ديفوار ستختتم دور المجموعات في كأس أمم إفريقيا بمواجهة حامل اللقب يوم الخميس القادم، ويتصدر المنتخب مجموعته بـ4 نقاط متقدمًا بنقطة على غينيا الاستوائية ونقطتين على سيراليون، فيما لا تمتلك الجزائر سوى نقطة واحدة.