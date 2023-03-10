المسؤولون السعوديون حددوا له الهلال بالفعل.. أين يذهب ليونيل ميسي؟

النجم الأرجنتيني أمام مفترق طرق في مسيرته

بعد توجيه الضربة القاضية من قبل بايرن ميونخ إلى آمال باريس سان جيرمان ونجمه ليونيل ميسي في الحصول على لقب دوري أبطال أوروبا لهذا العام، يقف الأرجنتيني بطل كأس العالم 2022 أمام مفترق طرق هام في مسيرته.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" تشير إلى أن أولوية ميسي في الوقت الراهن هي إمضاء عقد جديد مع باريس سان جيرمان، النادي الذي ينتهي تعاقد ميسي معه في الصيف المقبل.

من ناحية أخرى، يتطلع برشلونة ورئيسه للحصول على ليونيل ميسي ولكن بتسهيلات لا تعيق الحصول على راتب منطقي وليس الراتب الذي كان يتقاضاه في معظم فترات حقبته مع النادي الكتالوني.

ليونيل ميسي يريد البقاء في باريس سان جيرمان لأنه يريد الاستمرار في المستوى الأعلى بأوروبا ويرى أن باريس سان جيرمان يمثل الفرصة الوحيدة له في الوقت الراهن كي لا يحقق المزيد من التنازلات.

أسواق مثل الدوري السعودي والدوري الأمريكي تبدو مطروحة ولكن صحيفة موندو ديبورتيفو تشير إلى أن وقتها ليس في الوقت الحالي.

بالنسبة للدوري الأمريكي، يبرز اسم إنتر ميامي كأبرز الوجهات المحتملة لميسي حال أراد الرحيل عن أوروبا، بينما في الدوري السعودي يبرز اسم الهلال الذي تقول الصحيفة إن الاتحاد السعودي والمسؤولين عن كرة القدم قد اختاروه لليونيل ميسي من أجل العودة لمنافسة كريستيانو رونالدو الذي يلعب في نادي النصر غريم الهلال الأكبر في المسابقة.