المزيد من طلقات رونالدو: الجليزرز يهتمون بالمال فقط ونيفيل يستغل اسمي!

أصدر الصحفي بيريس مورجان مقتطفات جديدة من حواره مع البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد انتقد فيها ملاك الشياطين الحمر وجاري نيفيل وغيرهم.

وقال رونالدو: "عائلة الجليزرز لا تهتم بالنادي على المستوى الاحترافي والرياضي، هم يحصلون على المال من التسويق ولا يهتمون بالرياضة في رأيي".

وأضاف: "الجماهير دائمًا على حق، هم يعرفون الحقيقة والجليزرز لا يهتمون إلا بالمال، لكنني أريد الأفضل للنادي، لهذا أحب هذا الفريق، لكن هناك بعض الأمور بالداخل لا تساعد على وصول الفريق لأعلى المستويات مثل مانشستر سيتي وليفربول وحتى آرسنال الآن على سبيل المثال، بهذه الطريقة سيكون من الصعب عودة مانشستر يونايتد لأفضل مستوياته خلال عامين أو ثلاثة".

وأردف عن تجاهله لجاري نيفيل: "يمكن للجميع أن يكون له رأيه لكنهم لا يعرفون ما الذي يحدث بالفعل داخل مقر التدريبات أو في حياتي، عليهم أن يستمعوا لجميع وجهات النظر، لو لم تفعل ذلك فمن السهل أن تطلق أحكامك".

