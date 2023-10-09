المزيد من المتاعب لبرشلونة .. تحقيقات جديدة في مخالفات مالية!

سلطات الضرائب تتدخل!

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن أزمة جديدة تواجه نادي برشلونة الذي وجد نفسه في دوامة من الأزمات خلال الفترات الماضية.

جاء هذا بحسب ما ذكرت "إل كونفيدنسال"، والتي أكدت أن سلطات الضرائب قد بدأت التحقيقات في مخالفات مالية جديدة تخص النادي الكتالوني.

وأوضحت الصحيفة أن المشاكل الجديدة تخص مدفوعات مالية لصالح وكلاء اللاعبين، دون إدراجها في كشوفات الضرائب.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وتمت تلك المدفوعات في الفترة بين 2015 و2018 في وجود الرئيس السابق جوسيب ماريا بارتوميو في رئاسة النادي الكتالوني.

جدير بالذكر أن جرائم التهرب الضريبي والمخالفات المالية في إسبانيا يتم اعتبارها جرائم كبرى قد تؤدي إلى غرامات ضخمة أو حتى الحبس.