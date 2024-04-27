المزيد من البنزين على النيران.. لقطة جديدة تزيد غضب جماهير برشلونة من ديمبيلي!

تصرف غير متوقع من ديمبيلي...

انتشر مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي أثناء مباراة برشلونة، وباريس سان جيرمان، تسبب في زيادة غضب جمهور الفريق الكتالوني، من عثمان ديمبيلي، لاعب الفريق الفرنسي.

ونجح باريس سان جيرمان، في الفوز على برشلونة بأربعة أهداف مقابل هدف، في إياب مباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، في اللقاء الذي شهد تألق عثمان ديبميلي، وسجل أولى أهداف فريقه في اللقاء.

احتفال ديمبيلي، بهدفيه في شباك فريقه السابق أثناء مباراة الذهاب والإياب، تسبب في حالة غضب كبيرة لدى جمهور برشلونة، وازداد الغضب بعد الفيديو الذي نشرته صحيفة "آس".

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وكانت صحيفة "آس" الإسبانية، قد نشرت مقطع فيديو لرد فعل ديمبيلي، على لقطة طرد تشافي هيرنانديز، في مباراة الإياب، إذ ظهرت ملامح السعادة على اللاعب الفرنسي.

وكان اللاعب صاحب الـ 26 عامًا، قد قضى مع برشلونة، سبعة مواسم ولكنه لم يقدم المستوى المطلوب منه خلالهم، وغاب عن الفريق في معظم تلك الفترة بسبب الإصابة، وتوترت العلاقة بينه وبين البلوجرانا، في الموسم الأخير بعدما طلب ديمبيلي الرحيل.

يذكر أن جماهير برشلونة استقبلت ديمبيلي بطريقة صادمة في اللقاء، إذ قاموا بتشبيهه بالخنزير ووصفوه بالخائن.