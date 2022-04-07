لقجع عن حمدالله: مشكلته "الأنا المفرطة" وموهبته لن تكفي المغرب

تحدث فوزي لقجع؛ رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، عن مشاكل عبد الرزاق حمد الله مهاجم فريق نادي الاتحاد، مع الجهاز الفني لأسود الأطلس بقيادة البوسني وحيد خليلوزيتش.

ومنذ واقعة معسكر منتخب المغرب استعدادًا لكأس أمم إفريقيا 2017، بمغادرته للمعسكر بسبب أزمة نشبت بينه وبين زملائه بقيادة فيصل فجر، لم ينضم حمد الله لصفوف أسود الأطلس خلال الفترة الماضية.

لقجع قال خلال تصريحات لراديو مارس المغربي: "مشكلة عبد الرزاق حمد الله هي الأنا المفرطة، وليست أي أزمة أخرى".

رئيس الاتحاد المغربي تابع: "مشكلة حمد الله ليست في الاندماج مع المنتخب المغربي، بل في الأنا الزائدة والمفرطة للاعب، ولكن لا ألوم أي طرف في تلك الأزمة".

فوزي لقجع أكد على أن حمد الله لاعبًا استثنائيًا، حيث قال: "عبد الرزاق لديه موهبة كبيرة، ولكن موهبته وحدها لا تكفي في المنتخب المغربي حاليًا".

واختتم لقجع تصريحاته قائلًا: "عودة حمد الله ولاعبين آخرين، من بين الأمور التي سنعمل عليها خلال الفترة القادمة، قبل منافسات كأس العالم".

فيديو | مفاجأة قد تمنح الهلال لقب الدوري على حساب الاتحاد!

ويستعد المنتخب المغربي للمشاركة في كأس العالم قطر 2022، حيث وقع في المجموعة السادسة رفقة بلجيكا وكندا وكرواتيا.