مدرب المريخ: لست قلقًا من الغيابات، وهذا هو سر قوتنا

مباراة منتظرة للمريخ أمام النجم الساحلي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أبدى يامن الزلفاني المدير الفني للمريخ السوداني ثقته في قدرة لاعبيه الشباب على تعويض الغيابات خلال مواجهة النجم الساحلي التونسي في ذهاب نصف نهائي البطولة العربية مساء اليوم الأربعاء.

ويغيب عن مباراة الليلة في تونس الثنائي أمير كمال وبكري المدينة للإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء، ولكن المدرب ليس قلقًا من هذا.

لويز أنتونيو × بيتروس ... من هو الأفضل بينهما؟

إذ قال "الكثير من اللاعبين الشباب في الفريق أخذوا فرصتهم وأكدوا جدارتهم بالحصول على ثقة الجهاز الفني، ما يقلل من أهمية الغيابات".

أضاف "سعيد بأن يكون لديّ لاعب هداف مثل محمد عبدالرحمن، الذي يملك الحس التهديفي الكبير والذكاء لاستغلال الفرص، ولكن لا أعول عليه فقط، بل على قوة فريقي في اللعب الجماعي والتناغم بين مختلف الخطوط".

من جانبه قال محمد هاشم لاعب الفريق "النجم الساحلي فريق كبير وصاحب تاريخ عريق علينا احترامه جيدًا، المباراة صعبة للغاية، لكننا عازمون على العودة للسودان دون تلقي أهداف في مرمانا".