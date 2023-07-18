المرعب في الهلال .. الصفقة الصيفية الرابعة تمت!

الهلال يتفق مع اسم عالمي مفاجئ!

توصل مسؤولو نادي الهلال، إلى اتفاق مع الصفقة الصيفية الرابعة؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2023-2024.

الهلال تعاقد مع 3 صفقات رسمية، خلال الميركاتو الصيفي - حتى الآن -؛ وهم المدافع السنغالي خاليدو كوليبالي، ولاعب الارتكاز البرتغالي روبن نيفيش، بالإضافة إلى متوسط الميدان الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية"، توصل الزعيم الهلالي، إلى اتفاق نهائي مع زينيت سانت بطرسبرج الروسي؛ لضم جناحه البرازيلي مالكوم، بداية من الموسم الرياضي الجديد.

الصحيفة كشفت عن أن مالكوم، لاعب نادي برشلونة الإسباني السابق، سيخضع لفحوصات طبية خلال الأسبوع الجاري، قبل الانضمام إلى الفريق الأزرق، بشكل رسمي.

ولم تذكر الصحيفة، قيمة الصفقة؛ إلا أنها أكدت على أن نادي الهلال، قدّم عرضًا ماليًا ضخمًا إلى العملاق الروسي، أقنعه بالتخلي عن اللاعب الملقب بـ"المرعب".

مالكوم البالغ من العمر 26 سنة، بدأ مسيرته مع نادي كورينثيانز البرازيلي، قبل الانتقال إلى الملاعب الأوروبية، من بوابة بوردو الفرنسي، ثم برشلونة الإسباني في صيف 2018، والذي ضمه مقابل 40 مليون يورو، بعد معركة شرسة مع روما الإيطالي.

وفي صيف 2019، انتقل النجم البرازيلي من برشلونة إلى زينيت؛ حيث سجل معه 42 هدفًا وصنع 24 آخرين، خلال 109 مباريات رسمية في مختلف المسابقات.