ليست المرة الأولى .. تسريبات جديدة تكشف الأضرار البالغة في متحف ريال مدريد!

العواصف والأمطار تهدد سلامة معقل النادي الملكي

ظهرت تسريبات جديدة من معلب سنتياجو برنابيو، معقل نادي ريال مدريد، تكشف تعرض مرافقه لأضرار بالغة خلال الأيام الماضية.

وكشفت مقطع خاص نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، عن تسريب من داخل البرنابيو، يظهر الأضرار التي تعرض لها الاستاد، يوم الثلاثاء الماضي، بسبب عاصفة قوية ضربت العاصمة الإسبانية مدريد.

وأشارت الصحيفة، إلى أن العاصفة الشديدة تسببت في أضرار بالغة في الطابق العلوي لمتحف ريال مدريد، الواقع في الجزء العلوي من الملعب، حيث تسربت إليه الأمطار الاستوائية الغزيرة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأوضحت "موندو ديبورتيفو، أن هذه ليست المرة الأولى التي يواجه فيها ملعب البرنابيو الجديد مشاكل مع الطقس بسبب الشرائح التي تم تركيبها خلال عملية التطوير الأخيرة لتغطية واجهة الملعب.

وأكدت أن مياه الأمطار التي تراكمت على السطح، دخلت مرة أخرى من خلال الشرائح وبللت الأرضية بأكملها وجزء من المعروضات في متحف النادي الملكي.

وكانت تقارير صحفية، قد ذكرت أيضًا قبل بضعة أشهر، تحديدًا أثناء أعمال إعادة تصميم الملعب، أن المياه المتسربة إلى داخل الملعب تسببت في حدوث أضرار، واضطر العمال إلى وقف العمل من أجل إصلاحها.