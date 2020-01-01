المدير الرياضي لميلان يكشف موقف الثلاثي المنبوذ

سوق الانتقالات يتضح الآن..

كشف ريكي ماسارا، المدير الرياضي لميلان، موقف الثلاثي لوكاس باكيتا وريكاردو رودريجيز وفرانك كيسي من البقاء أو الرحيل عن الروسونيري في سوق الانتقالات الشتوية الحالية.

وكانت التقارير الأخيرة قد أكدت على أن باكيتا يرغب في الرحيل، وبدت الأمور أكثر وضوحًا بعدما طلب اللاعب عدم مشاركته في مباراة بريشيا المُقامة مساء الجمعة وسط اهتمام من باريس سان جيرمان.

في الوقت نفسه ارتبط اسمي كيسي بالانضمام إلى عدد من الأندية الأوروبية مؤخرًا، إلى جانب تأكيدات الصحف على وجود عرض من فناربخشة للتعاقد مع رودريجيز.

ماسارا بدوره تحدث عن الأمر بقوله "بالطبع لا، لم يُقدِّم باكيتا طلبًا للرحيل. لديه مهنية كبيرة وحساس للغاية، إنه يمر بفترة صعبة ويدرك أنه ليس في أفضل حالاته.".

كما أضاف "لذلك ناقش باكيتا الأمر مع المدرب وقرر أنه من الأفضل لجميع الأطراف أن يُركز على التدريبات من أجل العودة إلى أفضل حالاته.".

"تزداد الشائعات في نهاية كل سوق انتقالات، يحب الإعلام الحديث عن عروض غير موجودة، لا تزال الفرصة سانحة لباكيتا حتى يُظهر موهبته وإمكانياته معنا في ميلان."

وكيله: باكيتا لا يعاني من أي شيء والعودة للبرازيل ليست واردة

أما عن رودريجيز قال "إنه على مقاعد البدلاء اليوم أمام بريشيا وجاهز عندما يتم استدعاؤه، نحن جميعًا نركز على هذه المباراة وسوف نبذل قصارى جهدنا.".

وأتم مشددًا على بقاء فرانك كيسي بقوله "بالتأكيد سيبقى معنا.".

يذكر أن ميلان يحتل المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإيطالي ولديه 28 نقطة، ويبتعد عن المربع الذهبي للسيري آ بفارق 10 نقاط.