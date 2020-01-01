المدير الرياضي السابق لميلان يهاجم مالديني

ماسيميليانو ميرابيلي يشن هجوماً قوياً على مالديني

هاجم ماسيميليانو ميرابيلي، المدير الرياضي السابق لنادي ميلان باولو مالديني المدير الرياضي الحالي للفريق.

وقال ميرابيلي في تصريحات صحفية: "ليس ضرورياً ان يكون من لعب كرة القدم بشكل رائع، أن يصبح مديراً رائعاً".

وواصل: "مالديني في بداية طريقه، ويحتاج إلى الوقت لاكتساب الخبرة والثقة في العمل".

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وعمل ميرابيلي في ميلان لمدة عام في الفترة من 2017، وحتى 2018، وفي عهده صرفت الإدارة أكثر من 200 مليون يورو على الصفقات.

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ودافع ماسيميليانو عن نفسه قائلاً: "الأشخاص الذين يقولون إنني وضعت النادي في مأزق، لا يعرفون الحقائق".

وأضاف: "كان علينا أن نكون فريقاً جيداً وفي سوق الانتقالات تعاقدنا مع 10 لاعبين، وجددنا عقد دوناروما والمفاوضات مع وكيله رايولا لم تكن سهلة".