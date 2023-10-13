بسبب وضع ساديو ماني .. المدير التنفيذي للنصر يلوم بايرن ميونخ

مارسيلو سالازار يتحدث عن وضع ساديو ماني بين النصر وبايرن ميونخ

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تحدث مارسيلو سالازار؛ المدير التنفيذي لنادي النصر السعودي، عن وضع السنغالي ساديو ماني؛ جناح الفريق، حاليًا ومن قبل مع بايرن ميونخ الألماني، مؤكدًا أن وضعه مع العالمي مختلف تمامًا.

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السنغالي كان قد انضم للعالمي في الميركاتو الصيفي الماضي بعد موسم وحيد قضاه مع البافاري، لكنه لم يظهر بصورة جيدة، في تجربة تعد فاشلة بعض الشيء.

وعن أسد التيرانجا، قال سالازار، خلال حواره مع الصحفي فيليب كيسلر: "ماني سعيد، منذ اليوم الأول حضر للنصر بابتسام عريضة، ومع مرور الأيام لا تزال الابتسامة لا تفارقه سواء في التدريبات أو المباريات، لقد قبل التحدي الجديد بروح عالية".

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وأضاف: "لم يتوفق في بايرن ميونخ؟ بالتأكيد هناك أسباب لذلك، على مسؤولي النادي الألماني أن يسألوا أنفسهم لماذا لم يظهر معهم بأفضل مستوى له؟، وعلى اللاعب أن يفعل أيضًا، هناك دائمًا طرفين للأمر، لكن الأهم من كل ذلك هو أن ساديو معنا ونحن سعداء جدًا به، فهو لاعب رائع على المستوى العملي والشخصي".

يشار إلى أن ماني شارك مع النصر في 12 مباراة منذ بداية الموسم الجاري في مختلف البطولات، سجل خلالها سبعة أهداف وصنع اثنين آخرين.

أما مع البافاري فخاض 38 لقاء، سجل خلالهم 12 هدفًا، وصنع ستة آخرين.

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