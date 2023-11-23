المدعي العام يطالب بعقوبة "سُتدمر حياة" داني ألفيش بقضية الاغتصاب

مطالب بعقوبة صارمة

دخلت قضية اللاعب البرازيلي داني ألفيش في مراحلها الحاسمة، بعد تحديد مكتب المدعي العام المدة المطلوبة لسجنه في قضية الاغتصاب الشهيرة.

ألفيش دخل السجن مطلع شهر يناير الماضي، بعد اتهامه بالاعتداء الجنسي على فتاة شابة في ملهى ساتون الليلي في برشلونة ليلة 30 ديسمبر 2023، حيث أصدر القاضي حكمًا بالحبس المؤقت دون كفالة لتفادي خطر هروبه.

صحيفة "El Periódico" قالت إن مكتب المدعي العام طلب حبس ألفيش لفترة تصل إلى 9 سنوات، مع تعويض قدره 150 ألف يورو للضحية المزعومة، وهو ما يعني تواجده بالسجن حتى يبلغ عمره 49 سنة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأشارت أيضًا إلى أنه تم طلب قضاء ألفيش لـ10 سنوات من الحرية الخاضعة للإشراف القانوني كعقوبة أخرى في نفس القاضية.

يذكر أن محكمة برشلونة طلبت إرسال داني ألفيش البالغ من العمر 40 سنة للمحاكمة بتهمة الاعتداء الجنسي هذا الشهر، بعدما سمعت لأقوال الضحية والشهود وكذلك أدلة الخبراء.