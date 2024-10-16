"طلب مساعدتي في التعافي من المخدرات" .. أليماو يكشف كواليس محادثته الأخيرة مع مارادونا قبل وفاته

دييجو أراد زيارة البرازيل لهذا السبب

كشف أليماو، لاعب نابولي ومنتخب البرازيل السابق، كواليس محادثته الأخيرة مع صديقه الأسطورة الأرجنتيني دييجو أرماندو مارادونا، قبل أسبوع من وفاته.

وقال أليماو في تصريحات لـ"راديو مارتي": "لقد راسلني مارادونا على (واتس آب) قبل أسبوع من وفاته، أراد أن يأتي لزيارتي في البرازيل من أجل العمل الذي أقوم به، وهو مساعدة المتعافين من إدمان المخدرات".

وأضاف: "أجرينا محادثة طويلة حيث لم أكن أتحدث معه لفترة طويلة، كانت وفاته مأساة أثرت علي حقًا. كان دييجو شخصًا رائعًا، دعونا نتجاهل ما يقوله الآخرون لأنهم لا يمكنهم أن يفهموا قيمته.. كان زميلًا رائعًا، إذا فزنا فكل ذلك بفضله. بالنسبة لي كان الأفضل على الإطلاق".

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وتطرق أليماو للحديث عن تجربة نابولي هذا الموسم تحت قيادة أنطونيو كونتي، قائلًا: "شاهدت نابولي يلعب مرتين هذا الموسم، كنت أتوقع فريقًا قويًا، مع مدرب جيد جدًا، خصوصًا أنهم تعاقدوا مع لاعبين مثيرين للاهتمام"

واستمر: "لوكاكو هداف، أنا أحبه كثيرًا.. عليه أن يتكيف بشكل كامل لكنه سيفعل أشياء رائعة في نابولي، أنا متأكد من ذلك".

وختم أليماو: "فوز نابولي بالاسكوديتو؟ بالنسبة لي، يمكن للفريق أن يفعل ذلك جيدًا جدًا. خط الوسط قوي جدًا مع لوبوتكا ومكتوميناي وأنجويسا وأيضًا جيلمور".