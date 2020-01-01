المحكمة الرياضية تكشف تحالف إنجليزي ضد مانشستر سيتي

وحيثيات إلغاء القرار..

أفصحت محكمة التحكيم الرياضية "الكاس" عن هوية الأندية الإنجليزية التي تحالفت ضد مانشستر سيتي لتأييد قرار حظر مشاركات النادي في البطولات الأوروبية لمدة عامين لاختراق قواعد اللعب المالي النظيف.

وكانت محكمة الكاس قد ألغت قرار إيقاف السيتي الأوروبي الصادر عن الاتحاد الأوروبي، مع تخفيض الغرامة الموقعة على السيتيزنس لتصبح 9 مليون جنيه استرليني بعد أن كانت 27 مليون.

القرار تعرض لانتقادات كثيرة من مختلف الأندية حول العالم، ما اضطر المحكمة لإخراج وثيقة تتضمن أسباب القرار التفصيلية تضمنت 92 ورقة نُشرت مساء الثلاثاء.

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وبحسب الوثيقة فإن الأندية الستة الكبار في البريميرليج "مانشستر يونايتد وتشيلسي وتوتنهام وليفربول وآرسنال" جنبًا إلى جنب مع وولفرهامبتون وبيرنلي وليستر سيتي ونيوكاسل، تحالفوا سويًا وحاولوا إقناع المحكمة بتأييد قرار الاتحاد الأوروبي.

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لكن سيتي أرسل 9 محامين للنظر في القضية تمكنوا من إثبات أن النادي قد "تجاهل" قواعد اللعب المالي النظيف ولكنه لم "يخالف" تلك القواعد، الأمر الذي كان كافيًا لإلغاء الحظر.

بعض الأسباب الأخرى لإلغاء الحظر شملت أن الأدلة المقدمة ضد مانشستر سيتي لم تثبت بشكل يرضي المحكمة، مع ضيق الوقت في بعض الأمور الأخرى، بينما فُرضت الغرامة المالية بسبب رفض السيتي التعاون مع جهات التحقيق المعنية.

الجدير بالذكر أن بيب جوارديولا، مدرب النادي السماوي، قد هاجم بعنف آرسنال واعتبر أنه لا يحترم الجانرز خارج الملعب نظرًا لموقفهم المعادي للغاية لناديه وقيادته للتحالف أمام المحكمة.