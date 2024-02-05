المجنون المغربي فاجأ الجميع.. العارضة تحرم أمين حارث من هدف تاريخي!

كان المغربي أمين حارث نجم مارسيليا، على موعد مع حدث تاريخي في مواجهة مضيفه ليون، ضمن الجولة 20 من الدوري الفرنسي.

وفاز ليون بهدف دون رد سجله ألكسندر لاكازيت، ليرتقي الفريق إلى المركز الـ15 برصيد 19 نقطة، بينما تجمد رصيد مارسيليا عند 29 نقطة في المركز الثامن.

وفور إطلاق الحكم بينوا باستيان صافرة بداية المباراة على ملعب جروباما ستاديوم، وجه أمين حارث تسديدة مباغتة للجميع من دائرة خط الوسط (اللمسة الأولى)، لكن الكرة اصطدمت بالعارضة وأنقذت الحارس أنتوني لوبيز من هدف تاريخي بعد 5 ثوانٍ فقط.

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وفاجأت التسديدة المباغتة التي كانت اللمسة الأولى في المباراة معلق شبكة "سكاي" جيانلويجي بانيولو، الذي قال: "كان أنتوني لوبيز مرتاحًا وخارج الصندوق.. بداية مثيرة للعبة".

وشارك حارث في 25 مباراة هذا الموسم بمختلف المسابقات مع مارسيليا، وتمكن من تسجيل هدفين وتقديم 6 تمريرات حاسمة.