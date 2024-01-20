"المجد الأبدي لمورينيو" .. جماهير روما تدافع عن مدربها المُقال!

جماهير روما تدافع عن مورينيو...

دافعت جماهير نادي روما الإيطالي، عن جوزيه مورينيو المدير الفني السابق للفريق، والذي تمت إقالته في الأسبوع الماضي، وأظهرت تعاطفها معه في مباراة الفريق أمام هيلاس فيرونا.

وتغلب ذئاب العاصمة الإيطالية، على هيلاس فيرونا بهدفين مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الـ 21 من الدوري الإيطالي، ليحقق الفريق انتصاره الأول منذ ثلاث جولات.

وكانت إدارة روما، قد أعلنت إقالة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، في منتصف الأسبوع الماضي، عقب خسارة الفريق أمام ميلان بثلاثة أهداف مقابل هدف في الدوري.

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ورفعت جماهير روما، المتواجدة في مدرجات ملعب مباراة الفريق أمام فيرونا، لافتات تدعم فيها المدرب البرتغالي، وشكرته على الفترة التي قضاها داخل صفوف الفريق، وكتبت على اللافتات: " لقد دافعت عن روما، لقد أوصلتنا إلى النصر، جوزيه مورينيو المجد الأبدي".

وكان مورينيو قد قاد روما خلال عامين ونصف، تمكن خلالهم من قيادة الفريق للفوز بلقب دوري المؤتمر الأوروبي، كما وصل لنهائي الدوري الأوروبي لكنه خسره أمام إشبيلية، إذ لعب 138 مباراة، حقق خلالها 68 انتصارًا و30 تعادلًا و40 خسارة.