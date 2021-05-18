المجازفة براؤول أو خبرة أليجري .. نحو تجنب سيناريو 2018 في ريال مدريد

زيدان على أعتاب الرحيل عن النادي الإسباني

يبدو أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، على أعتاب الرحيل عن صفوف ريال مدريد هذا الموسم، وفقًا لكل المؤشرات الحالية.

زيدان خرج للسخرية من الأنباء التي انتشرت وأشارت إلى قيامه بتوديع اللاعبين في غرفة خلع الملابس تمهيدًا للرحيل.

يوفنتوس ينتظر الفرنسي بفارغ الصبر، رغم التأكيدات حول منح الثقة في أندريا بيرلو، وحتى لو لم ينتقل زيدان للفريق الإيطالي، الوضع الحالي يؤكد أنه لن يتواجد على دكة ريال الموسم القادم.

فلورنتينو بيريز سيواجه نفس الموقف الذي مر به في 2018 عندما رحل الفرنسي بعد الفوز بدوري أبطال أوروبا، ودخل الفريق وقتها في دوامة قبل عودة زيدان مرة أخرى، فكيف يتصرف في هذه الورطة؟

مجازفة

تكهنات مستمرة لدى الصحافة الإسبانية حول اعتماد بيريز على أسطورة النادي راؤول جونزاليس من أجل خلافة زيدان.

راؤول يعمل حاليًا كمدير فني للفريق الثاني "كاستيا" وهو بالمناسبة نفس الفريق الذي عمل معه زيدان قبل قدومه كمدرب للفريق الأول.

المهاجم السابق لريال يعتمد على خطة 4/2/3/1 والتي تناسب الإمكانيات الحالية لريال، وهناك توقعات ضخمة حول مشروع مدرب كبير.

صاحب الـ43 سنة عقده الحالي مع كاستيا ينتهي في يونيو القادم، وأشرف على تدريب الفريق في 53 مباراة، فاز في 21 وتعادل 18 مرة وتعرض لـ14 هزيمة.

زيدان عمل مع كاستيا في 2014 وحتى 2016، وقاد الفريق في 37 مباراة، فاز في 16 مواجهة وتعادل 10 مرات وخسر 11 مرة.

قدوم راؤول يحمل قدر كبير من المجازفة، خاصة وأن فكرة المدرب الشاب لم تعد ناجحة إلى حد كبير في أوروبا الآن، بعد التراجع الكبير لفرانك لامبارد وميكيل أرتيتا والتجربة الفاشلة لبيرلو مع يوفنتوس.

الخبرة

بعيدًا عن راؤول قد يلجًا بيريز إلى عنصر الخبرة، من خلال ماسيميليانو أليجري الذي يقضي الفترة الحالية من دون عمل.

فلسلفة أليجري التدريبية تناسب ريال، حيث تشبه كثيرًا لما يعتمد عليه زيدان وطريقته التي جلبت العديد من الألقاب للنادي الإسباني.

سياسة الإيطالي تعتمد على التوازن بين الدفاع والهجوم، لتحقيق الهدف الأول وهو الفوز بالبطولات، الأمر الذي يبدو مناسبًا تمامًا لثقافة ريال مدريد.

مهمة التعاقد مع أليجري تبدو سهلة، خاصة وأنه غير مرتبط بأي نادي لمدة عامين، وهي الظاهرة التي قد تثير تحفظ بعض المتابعين بسبب عدم قيام أي نادي بالتعاقد معه طوال هذه الفترة.

ومع ذلك يشفع للمدرب الإيطالي خبرته الطويلة ونجاحه مع يوفنتوس، بالتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين، وتعزيز السيطرة المحلية بالفوز بالدوري الإيطالي 5 مرات، بالإضافة للقب آخر مع ميلان.

مقترح آخر خرج الفترة الأخيرة بتعيين كارلو أنشيلوتي، الذي سبق أن توج بدوري الأبطال مع ريال، ولكن ما يقدمه مع إيفرتون لا يشجع كثيرًا على الاستعانة به مرة أخرى.

ماذا عن لوف؟

المدرب الألماني يستعد لإنهاء رحلته مع بلاده هذا الصيف بعد نهاية اليورو القادم، بعد فترة طويلة قضاها مع الفريق منذ 2006 وحتى الآن.

لوف سبق أن ارتبط كثيرًا بالانتقال إلى ريال، وتحدث في تصريحات سابقة حول عدم ممانعته لفكرة تدريب النادي الإسباني.

بطل كأس العالم في 2014 أحدث طفرة في الكرة الألمانية، حيث قدم صورة متطورة للمانشافت خاصة من الناحية الهجومية.

صاحب الـ61 سنة نجح في الموازنة بين الكرة الممتعة الجذابة، والصلابة الدفاعية التي حافظت على مكانة ألمانيا ضمن عمالقة العالم باستثناء مونديال روسيا 2018.

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للمرة الأولى.. راؤول يكشف موقفه من خلافة زيدان في تدريب ريال مدريد

ومع ذلك تبدو المشكلة في تجارب لوف مع الأندية، والتي لا تمثل أي جاذبية لريال بسبب اقتصار خبراته على أندية سويسرية ونمساوية وتركية، حيث كانت التجربة الأبرز له مع شتوتجارت في 1996 ثم فنربخشة في 1998 ولمدة عام واحد فقط.