استدعاء بنزيما للمحاكمة في قضية ابتزاز زميله بفيلم إباحي

قضية منذ 2015

استدعت محكمة فرنسية نجم ريال مدريد كريم بنزيما للمثول أمام المحكمة بخصوص قضيته المتعلقة بابتزاز زميله السابق ماتيو فالبوينا بفيلم إباحي.

وتعود القضية للعام 2015 بعد أن طلب فالبوينا المشورة من بنزيما بخصوص ابتزاز يتعرض له بسبب فيلم إباحي يخصه.

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وتم استدعاء بنزيما من قبل المدعي العام الفرنسي للمثول أمام المحكمة الجنائية بخصوص قضية زميله السابق في المنتخب.

وأضاف البيان الصادر من القضاء الفرنسي أن استدعاء مهاجم ريال مدريد بسبب الشكوك في وجود تهمة الابتزاز.

وتم استدعاء أربعة أشخاص آخرين أيضاً بتهم الابتزاز، وأحدهم وُجهت له أيضاً تهمة كسر الثقة في القضية التي شغلت الإعلام الفرنسي.

وبحسب التقارير السابقة، فالبوينا، لاعب أوليمبياكوس الحالي، في ذلك الوقت طلب من بنزيما المشورة بخصوص عملية ابتزازه، وأن الأخير طالبه بدفع المبلغ المطلوب.

ولم يصدر بعد تعليق رسمي من لاعب ريال مدريد على استدعائه للمثول أمام القضاء، ولكن عبر محاميه الذي وصف الأمر بالقاسي والذي لا علاقة للاعب به.