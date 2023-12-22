المبتكر المجنون .. روديجر يثير انقسام جماهير ريال مدريد بلقطة غريبة!

لقطة ليست غريبة على المدافع الألماني

لحظات من الجنون شهدتها مباراة ريال مدريد، أمس، الخميس، أمام ألافيس في الدوري الإسباني، ولكن الأمر لم يتعلق فقط بنتيجة اللقاء وطريقة حسمه.

لوكاس فاسكيز سجل هدف ريال الوحيد في الوقت القاتل باللحظات الأخيرة ليكون بطل الليلة، ومع ذلك هناك لقطة للمدافع الألماني أنطونيو روديجر لفتت الأنظار أكثر من الهدف.

روديجر خاض معركة بدنية ضد سامو أومورديون مهاجم ألافيس خلال اللقاء، وفي إحدى اللقطات شوهد الألماني وهو ينحني خلف لاعب الفريق الخصم بشكل غريب وظهر وكأنه يحاول عرقلته.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

أومورديون قرر التوقف بعد حركة روديجر وتراجع قليلًا قبل أن يعود مرة أخرى لمواصلة معركته البدنية مع مدافع ريال مدريد الذي وصفته جماهير فريقه بالمجنون.

المشجعون على مواقع التواصل الاجتماعي انقسموا إلى فريقين، الأول هاجم روديجر وتصرفه الغريب الذي ليس له أي معنى، ولكن البعض الآخر مدح أسلوبه المبتكر في إزعاج المنافسين.

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يذكر أن فوز ريال جعله يختتم عام 2023 وهو في المركز الأول بجدول الدوري الإسباني بـ45 نقطة بفارق الأهداف عن جيرونا الثاني.