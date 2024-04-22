“المباراة كانت هادئة حتى جئت”.. كواليس حديث حكم الكلاسيكو مع نجم برشلونة

تفاصيل حديث الحكم مع لاعبي ريال مدريد وبرشلونة...

نشر الاتحاد الإسباني لكرة القدم، تفاصيل محادثة حكم مباراة ريال مدريد، وبرشلونة في كلاسيكو الدوري الإسباني، مع أحد لاعبي الفريق الكتالوني وحكام الفيديو، في اللقاء المثير للجدل والذي انتهى بفوز الميرينجي بثلاثة أهداف لهدفين.

وشهد اللقاء جدلًا تحكيميًا كبيرًا، خاصة بعدما رفض الحكم احتساب إحدى الكرات هدفَا لبرشلونة، بعدما تصدى لها أندري لونين من على خط مرمى ريال مدريد.

وجاء في مقطع الفيديو الذي نشره الاتحاد الإسباني، تسجيلات لبعض لقطات المباراة، مثل حديثه مع جواو كانسيلو عند احتساب ركلة جزاء ريال مدريد، عندما قال له: "إنها ركلة جزاء يا جواو، حكام الفيديو أخبروني أنها ركلة جزاء، الأمر واضح".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي الدقائق الأخيرة من المباراة ومع زيادة توتر المباراة، تدخل الحكم في مشادة بين فيران توريس وروديجر، وقال: "لا أريد هذا الهراء، المباراة هادئة للغاية يا رفاق دعونا نهدأ جميعًا".

ولكن واصل لاعب برشلونة احتجاجه مما أغضب الحكم الذي قال له: "فيران، لقد كانت المباراة هادئة للغاية، حتى دخولك أنت".