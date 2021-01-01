المئات يتظاهرون في شوارع الأرجنتين للمطالبة بحق مارادونا

اتهامات بالإهمال الطبي في حق الأسطورة

خرج المئات في الأرجنتين للتظاهر في شوارع البلاد للمطالبة بالحقائق في التحقيقات الجارية حالياً بخصوص رحيل أسطورة البلاد دييجو أرماندو مارادونا ومعرفة إذا كان هناك إهمال تسبب في وفاته.

مارادونا رحل عن عالمنا في نوفمبر الماضي عقب أزمة صحية ومعاناة مع عدة مشاكل تخص حالته البدنية، آخرها كان مشكلة على مستوى الرأس أجرى على إثرها جراحة.

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وخرج المئات في العاصمة بوينس آيريس هاتفين "مارادونا مارادونا" ورفعوا صور أسطورة البلاد، وطالبوا بالتحقيق مع المتسببين في وفاة النجم الأرجنتيني.

Fans of Diego Maradona have marched for ‘justice’ in Argentina amid investigations into how the football icon died and whether there was any negligence in his care. pic.twitter.com/4pLd9XGzzz — Sky Sports News (@SkySportsNews) March 11, 2021

وطالبت الجماهير الغفيرة بمعرفة إذا كان هناك تقصير حدث من قبل الطاقم الطبي الذي كان يتولى رعاية الراحل في الأيام الأخيرة قبل رحيله، ومن المتسبب في وفاته.

وتم توجيه الاتهام للجراح والطبيبة النفسية المشرفان على الفريق الطبي الذي تابع حالة مارادونا بمنزله، وأشارت حتى عائلة النجم عن وجود شبهة إهمال من قبل الفريق الطبي تسببت في وفاة دييجو.

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وأكد الفريق الطبي في عدة مناسبات عدم مسؤوليته عن وفاة مارادونا، وأن الأخير حالته الصحية كانت متدهورة ولم يكن فعل المزيد لإنقاذه.

وحتى الآن لم يتم الكشف عن نتائج التحقيقات التي تجريها السلطات الأرجنتينية بخصوص وفاة النجم السابق لنابولي وبوكا جونيورز.